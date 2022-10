Fuerte golpe para Apple: por esta razón tuvo que reducir la producción del iPhone 14 Plus

Apple acumula otro desacierto para la venta de los famosos iPhone. Con el afán de sustituir y cubrir la huella negra que dejó la versión mini del modelo 12 y 13, fabricó el 14 Plus cuyas dimensiones superan milimétricamente al Pro Max. De acuerdo con dos personas involucradas en la cadena de suministro de la compañía, se le ordenó a al menos un fabricante en China que detenga su producción de manera inmediata hasta que “la manzanita” reevalúe la demanda del smartphone.

El medio de comunicación especializada “The Information” fue el primero en divulgar esta información. Éste se distingue por compartir noticias del mundo de la tecnología en inglés. Según sus fuentes, todos los componentes del iPhone 14 Plus se dejaron de fabricar. Esta medida se produjo en un momento coyuntural, puesto que el mercado mundial de teléfonos inteligentes se ha debilitado, con una reducción del 9 por ciento en el tercer trimestre, esto en comparación con el mismo período del 2021.

Según estimaciones de la firma de investigación de datos Canalys, se espera una demanda débil durante los próximos seis a nueve meses. Asimismo, un informe de Bloomberg News detalló que la compañía desistió de su plan para aumentar la producción de los nuevos modelos de iPhone. Desde el mes pasado se percató que debido a que el aumento de demanda anticipada nunca se materializó, lo mejor sería mantener los números “bajos”.

Antes de que la empresa se llamara Apple, Steve Jobs pensó en cientos de nombres como Personal Computers Inc., Matrix y Executek. FOTO: Apple

Estos son los antecedentes

El año pasado Apple anunció que acabaría con el iPhone mini. El modelo con la pantalla de 5,4 pulgadas. Esta versión salió únicamente para los modelos 12 y 13. Sin embargo no logró atraer al público consumidor. Fue entonces cuando el equipo de Cupertino tuvo una epifanía… si lo pequeño no funciona, ¡la respuesta está en reemplazalo por algo más grande! Así se decidió cambiar el iPhone 13 mini por el modelo “no Pro” de 6.7 pulgadas, conocido ahora como el iPhone 14 Plus. Una pantalla más espaciosa con un procesador más económico.

¿Cuáles son las especificaciones que trae el iPhone 14 Plus?

Hablemos un poco más del modelo fallido de Apple. Su panel mide 6,7 pulgadas, el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 14 Pro Max, aunque de menor calidad que no se tiene punto de comparación con la versión anterior, el 13 Pro Max. Seamos claros, en términos generales, este modelo carece de: tecnología ProMotion, Dynamic Island y teleobjetivo. Tiene menor rango de zoom óptico y rendimiento de batería. Mantiene el Chip A15 Bionic de su antecesor y está hecho de aluminio de “calidad aeroespacial”. A diferencia de la gama premium, estos están hechos de acero inoxidable.

Tampoco ofrece la frecuencia de actualización de 120 Hz de la pantalla ProMotion, y aunque tiene una batería de 4325 mAh, más grande que la batería del iPhone 14 Pro Max, su duración es de hasta 26 horas de reproducción de video, dos horas menos que la versión premium de su antecesor y tres menos que su homólogo de gama alta. Además, aunque el teléfono tenía esperanzas de sobresalir en el mercado como una opción más “económica” la compañía tuvo problemas de fabricación con este modelo. Salió hasta el 7 de octubre cuando las demás versiones estuvieron en tiendas desde el 16 de septiembre.

Antes de ser llamado iPhone, la compañía había considerado varios nombres como Mobi, Telepod y Tripod. FOTO: Apple

Venta de los dispositivos

Ese informe también aclara que el iPhone 14 Pro y el Pro Max se han vendido más que los teléfonos no “Pro”. Por ello, la empresa decidió cambiar parte de la producción para que se enfoquen en los modelos más caros y dejen a un lado las versiones estándar y por supuesto, la novedosa “Plus”. A fines de septiembre, la compañía modificó su objetivo de producción para la segunda mitad del año a 90 millones de unidades, lo que sería similar a la cantidad de modelos de iPhone 13 que se produjeron durante la segunda mitad de 2021.

No todo es responsabilidad de Apple

Aunque la empresa con sede en Cupertino, California, ha tenido errores hay una crisis general que gira en torno a los teléfonos inteligentes. Algunos críticos señalan que casi todos los años hay rumores de reducción en la producción de los iPhone. Ya sea por una u otra razón, la realidad es que semanas después Apple niega los recortes. El desenlace de esta historia es interesante, considerando que se espera el informe de sus ganancias. Posiblemente se entregue el reporte correspondiente al cuarto trimestre fiscal el próximo 27 de octubre.

Este es un momento crucial y muy volátil para las acciones de la compañía, ya que los comerciantes profesionales están tomando posiciones en las acciones de Apple en función de lo que creen que serán los resultados de los últimos meses del año. La posibilidad de que esta empresa recorte la producción junto con un mercado general débil ha empujado las acciones de la compañía ligeramente a la baja. Por su parte, algunos inversionistas de “la manzanita” consideran que este tipo de informes se crean como una forma de manipular su precio en el mercado de valores. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que a nivel global hubo una desaceleración en la demanda de smartphones debido a las condiciones económicas actuales.

En 1985, a pesar de que fue uno de los fundadores de Apple, Steve Jobs fue despedido. FOTO: Apple

