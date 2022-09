¡Cuidado! IOS 16 será capaz de detectar AirPods falsos

A pocas de que Apple dio a conocer la siguiente generación de sus dispositivos Apple Watch, AirPods y el tan esperado iPhone 14, se ha confirmado la fecha de llegada de su nuevo sistema operativo iOS 16, a sus teléfonos celulares, el próximo lunes 12 de septiembre.

Hasta ahora, ya se han revelado algunas de las características y mejoras que tendrá esté nuevo sistema, entre las que se incluyen un modo "aislamiento" para evitar que nos roben o hackeen nuestro dispositivo, además de novedades en el modo de concentración, para que podamos realizar nuestras tareas sin que alguna aplicación nos distraiga.

Otra de las novedades es un nuevo diseño en la aplicación de libros, con nuevas funciones, además de eliminar fotografías duplicadas, transferencia de archivos en FaceTime sin tener que acabar la llamada, editar mensajes que hemos enviado anteriormente. Además, se ha mencionado que tendrá algunas mejoras en iCloud para Familia, lo que permitirá que podemos configurar el smartphone para menores de edad.

iOS 16 detectará cuándo estás usando unos AirPods falsos

Ahora sabemos, gracias al sitio especializado en productos Apple, 9to5mac, que la nueva actualización del sistema operativo iOS 16 será capaz de identificar AirPods falsos cuando se conecten al iPhone.

Hasta ahora, había sido complicado poder identificar las copias, no originales, de los AirPods, mismas que "fácilmente" podían pasar por auténticos, teniendo algunas deficiencias, como la calidad del audio y la latencia, que pocos usuarios podían detectar a "simple vista".

Pensando en ello, Apple diseño una nueva alerta para avisar al usuario que los AirPods que está conectando al iPhone podría ser falsos, evitando que los usuarios caigan en fraudes, adquiriendo unidades de segunda mano o más baratas que se hacen pasar por originales.

Estos auriculares no se pudieron verificar como AirPods genuinos y es posible que no se comporten como se esperaba”, dice el mensaje. - Mnesaje de Apple

Sin embargo, iOS no evitará que uses dichos dispositivos, pero alertará a los usuarios para evitar que caigan en fraudes, por lo que no será un problema para aquellos que compran voluntariamente falsificaciones de los AirPods, pero si para aquellos vendedores que quieren hacerlos pasar como originales.

AirPods Pro 2da generación.

Foto: Apple Event.

¿Cómo instalar iOS 16?

iOS 16 estará disponible a partir del 12 de septiembre, por lo que para instalar esta versión de sistema operativo en tu iPhone solo tienes que ingresar a configuraciones, general, posteriormente seleccionar actualización de software y seleccionar actualización automática, con esto descargara e instalará las nuevas versiones de iOS apenas se encuentren disponibles.

