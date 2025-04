Fatal Fury: City of the Wolves, el regreso legendario de SNK con nuevos luchadores y el debut de Cristiano Ronaldo

Para todos los amantes de los videojuegos de peleas, les cuento que ya tuve la oportunidad de jugar Fatal Fury: City of the Wolves, un título que trae de regreso a personajes de la aclamada saga de SNK, pero que también llega cargado con nuevos peleadores, entre los que nos encontramos con el mismísimo Cristiano Ronaldo.

Este nuevo título llega 26 años después de que salió Garou: Mark of the Wolves, y es una continuación directa de la historia que conocimos en esa entrega de 1999.

La historia sigue tras la muerte de Geese Howard, quien dejó un legado económico incalculable, pero lo importante es que se encuentran los misteriosos pergaminos Jin. Este es el pretexto perfecto para hacer un nuevo torneo de peleadores, cuyo ganador será el nuevo dueño legítimo de esta “herencia”. En City of the Wolves contaremos de entrada con un catálogo de 17 luchadores disponibles, más un curioso jefe final que veremos al concluir el modo historia.

Además, ya se tienen confirmados cinco luchadores DLC que llegarán a partir de este verano y hasta la primavera de 2026, entre los que destacan Ken y Chun-Li de Street Fighter. Debo confesar que esto no me encantó, pero sabemos que es una forma para prolongar la vida del videojuego durante al menos un par de años.

Foto: Especial

Ahora sí, analicemos lo que es importante de este título: el modo de juego. Si bien se busca que todos los jugadores experimentados y sin experiencia se adentren, para quienes ya están familiarizados les resultará muy sencillo dominar las técnicas, aunque cada personaje tiene muy marcado su estilo y dominarlo sí tomará unas cuantas horas de trancazos.

De entrada, tenemos la opción del S.P.G. o Selective Potential Gear, por lo que debemos decidir en qué parte de nuestra barra de salud se activará esta condición que hace que el luchador sea más resistente y efectivo y, además, podrá ejecutar su ataque más potente: el Hidden Gear. Además, esto se complementa con los Golpes REV, que son movimientos especiales con propiedades de súper guardia.

En cuanto a la guardia, contamos con el sistema Just Defend, movimiento que nos permite anular el daño de un ataque si nos defendemos en el momento justo, esto se podría considerar como un parry.

Como todo buen título de peleas, contamos con el modo Arcade, que nos permite disfrutar de la trama de cada personaje. Aunque si quieres conocer más sobre cada peleador, están los Episodios de South Town, que es algo así como una aventura con estilo RPG, donde podemos ir mejorando a nuestro personaje.

En modalidad online, podemos desarrollar duelos que pueden ser rankeados o de sala, y por si eres perfeccionista, puedes ver las repeticiones de otros jugadores o las propias, y hasta tienes la opción de organizar un torneo o pelear contra un fantasma que reproduzca los movimientos de otro jugador.

Algo que llamó mucho la atención de Fatal Fury: City of the Wolves fue la incursión de Cristiano Ronaldo, sí el jugador de futbol. Si bien este personaje no tiene una historia como tal desarrollada, es un tanto divertido jugar con él, ya que suela unos balonazos muy locos.

Foto: Especial

Por otro lado, tenemos al DJ Salvatore Ganacci, quien sí tiene una historia más desarrollada dentro del juego y se siente más definido que Ronaldo, además este músico participó en el soundtrack del juego, junto con otros DJ’s como Steve Aoki.

En cuanto al apartado visual, se sigue usando el Unreal Engine 4, esto para mantener el estilo que hemos visto en Samurai Shodown y King of Fighters, con personajes marcados por un potente cel-shading y que nos brinda esa estética de cómic. Sin embargo, su estilo se siente un poco anticuado si lo comparamos con juegos como Mortal Kombat 1, Tekken 8 y Street Fighter 6.

En general, podemos decir que Fatal Fury: City of the Wolves, que sale a la venta el próximo 24 de abril, es un título que revivirá la pasión de aquellos que crecieron con esta saga de peleas de SNK y que se siente muy marcada la nostalgia, pero que también sirve para adentrar a las nuevas generaciones en este mundo en el que agarrarse a golpes es la única solución.