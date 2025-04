La nueva función de WhatsApp para que ocultes el "en línea" sólo a unos cuantos de tus contactos

WhatsApp acaba de darnos a conocer una nueva función que nos salvará la vida, pues ahora podemos elegir cuáles de nuestros contactos pueden ver si estamos en línea y cuáles verán el famoso "modo oculto" en el que no mostramos ni si estamos conectados ni la última hora de conexión. Esto te permitirá ser más libre respecto a la información que compartes, pues sabemos que en ocasiones puede llegar a ser molesto el tener que responder en los chats, grupos y hasta números que no tenemos registrados.

Sin embargo, esto ya es cosa del pasado, pues desde los ajustes de la app de mensajería podemos elegir que sólo unos cuantos no vean si estamos en línea; esto nos puede salvar de los contactos de la escuela, el trabajo y hasta de los contactos que nos escriben en privado tras un mensaje en un grupo. Con este modo de ocultar tu actividad tendrás mayor privacidad y así decidir si quieres contestar al momento o hasta después, sin que te reclamen.

De esta manera también podrás ocultar tu actividad a tu ex, a tu jefe, a tus familiares o simplemente para ese contacto molesto que no te atreves a bloquear; mientras que dejar el "en línea" activo para sus contactos más cercanos y de esta manera también obtener más seguridad. Aquí te contamos los pasos a seguir para que mantengas tu estado privado.

¿Cómo ocultar el en línea a una sola persona en WhatsApp?

WhatsApp tiene una nueva función con la que podrás ocultar si estás en línea a un solo contacto o a unos cuantos, para ello tendrás que activar la opción de "activo, excepto a...". Esta función es completamente diferente a las que ya existían y que nos dejaban escoger entre a todos, mis contactos o nadie, abriendo así una oportunidad a tener la app todavía más personalizada.

Abre WhatsApp y en la esquina superior derecha encontrarás tres puntitos. Da clic en ellos y posteriormente ve a Ajustas y después a Privacidad. Allí da clic a Hora de últ. vez y En línea. Una vez dentro selecciona la visibilidad que quieres para tu última hora de conexión en: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto... y Nadie. Posterior a elegir lo anterior, tendrás que seleccionar cómo quieres que sea la privacidad de tu en línea. Aunque la app sólo te deja escoger entre Todos e Igual que la hora de últ. vez..., lo cierto es que hay un truco para ocultarlo a uno o más contactos y está en el paso anterior. Allí tendrás que seleccionar qué contactos quieres que vean tu última hora de conexión y a los que no elijas no tendrán acceso a tu información, por lo que el en línea tampoco les aparecerá.

¿Qué pasa si oculto en línea en WhatsApp?

Si ocultas el "en línea" en tu cuenta de WhatsApp tus contactos no podrán ver cuando te encuentres activo dentro de la app, ya sea en el celular o en la versión web para computadoras. Esto te permitirá entrar a contestar e interactuar con las distintas funciones de mensajería sin que nadie se dé cuenta. Por supuesto, si respondes mensajes, das me gusta o actualices tu estado, quienes te tienen agregado podrán ver que sí has estado activo.

¿Por qué no puedo ver cuando alguien está en línea en WhatsApp?

Si en alguna conversación con un contacto en WhatsApp has notado que te contestan o suben estados, pero al entrar a su chat nunca aparece "En línea", esto no se trata de una falla de la app ni mucho menos porque no tengas conexión a Internet. En cambio, es una configuración de privacidad que tu conocido tuvo para que no se vea cuándo está activo en la app.