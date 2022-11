iPhone 15 Pro: estas son las características que tendrá el nuevo dispositivo

Llevamos exactamente dos meses y cuatro días del último estreno del iPhone 14, sin embargo, ante tantas filtraciones y decepciones que se llevaron los usuarios con la entrega de esta edición, los especialistas en tecnología ya se están enfocando en las características que traerá el sucesor.Sobre todo porque Apple se centrará en brindarle cinco aspectos exclusivos que únicamente tendrá la versión Pro y Pro Max. Estamos prácticamente a un año para que la compañía de la manzanita nos logre impresionar o en este caso "obligar" a comprar el iPhone 15. Te desglosamos cada uno de los aspectos con los que contará este nuevo dispositivo premium de la marca:

El iPhone 14 salió el 16 de septiembre del 2022. FOTO: Apple

Chip A17 Bionic: Los modelos iPhone 15 Pro estarán equipados con el chip más potente de la empresa. Estará fabricado con base al proceso de 3nm de segunda generación de TSMC. Esto se traduce en: Mejoras de rendimiento y eficiencia.

De esa manera se confirmaría la tendencia de que sólo el modelo Pro contaría con la última tecnología de los mejores chip. Un pasito más para forzar la compra. Puerto USB-C: Lo hará de carga rápida y con soporte para al menos USB 3.2 o Thunderbolt 3. Aumento de RAM: 8 GB de RAM, según la firma de investigación taiwanesa TrendForce. Mientras que los modelos estándar probablemente continuarán teniendo 6 GB de RAM. Botones de estado sólido: Ya habíamos adelantado esta filtración, pero con esto confirmamos que los botones de volumen y encendido de serán de "estado sólido". Kuo además afirma que, los dispositivos estarán equipados con dos motores Taptic adicionales que proporcionan retroalimentación háptica para simular la sensación de presionar los botones, sin que se muevan físicamente.

adicionales que proporcionan retroalimentación háptica para simular la sin que se muevan físicamente. Esto es similar al botón de inicio en el último iPhone SE o el trackpad en las MacBooks más nuevas. Aumento del zoom óptico: Al menos un zoom óptico de 10x para iPhone 15 Pro Max en comparación con 3x en los modelos iPhone 14 Pro.

¿Qué diseño van a lucir los iPhone 15?

Aunque de momento no se ha filtrado nada acerca de la apariencia de los iPhone 15. El diseño no ha cambiado desde su modelo número 12, y de momento no hay motivos como para creer firmemente en un rediseño profundo a menos que Apple sorprenda con un cambio de concepto. Lo que sí podemos hacer mientras esperamos rumores de ese diseño es echar un vistazo a conceptos de un "iPhone 15 Ultra". Recordemos que algunos diseñadores ya han lanzado sus renderizaciones y juegan con heredar algunas de las características de los Apple Watch Ultra.

Se cree que este sea el precio

Sabemos que aún es pronto para poder hacer cálculos de precios, aunque si la inflación sigue igual y el valor del dólar con respecto al peso mexicano no cambia deberíamos esperar precios similares a los de los iPhone 14 o incluso más altos. O sea que esperamos que estén arriba de los 26 mil pesos en la versión austera y 28 mil pesos en la edición de mayor tamaño. De igual forma recordemos que México fue uno de los pocos países junto con Estados Unidos en los que se respetó el precio similar, con respecto al anterior iPhone 13.

¿Y su fecha de lanzamiento?

Se espera que los iPhone 15 se presenten en un evento de Apple durante las primeras semanas de septiembre de 2023, para ser lanzados una o dos semanas más tarde. Recordemos que a principios del año siguiente, también se perfilará de mejor manera el iPhone SE 4.

Actualmente vamos en la actualización número 16 del software de iOS. FOTO: Apple

Sigue leyendo: