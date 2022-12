Apple Music le hace competencia a Spotify y lanza su resumen musical 2022

Desde el 2016 podemos observar como Spotify saca su campaña musical donde le muestra a sus usuarios un resumen de las pistas que escucharon durante el año junto a características especiales como: su aura, personalidad y demás con base a sus preferencias sonoras. Bueno, este año Apple nos sorprendió y quiso unirse a la contienda de una forma más visual y con total copia a la competencia. Ahora le muestra a sus suscriptores su recapitulación musical de todo el 2022. Recordemos que desde el 2020 podemos ver esta lista, solo que de una forma más aburrida y monótona.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos que la compañía de la manzanita hizo por mejorar este año, quedamos un poco decepcionados, puesto que no se compara ni tantito con lo que la creación del sueco Daniel Ek, les detalló a sus suscriptores. Aplaudimos la iniciativa y mejora visual, pero sabemos que aún tienen mucho camino por recorrer. Sin más que decir, te contamos paso a paso cómo visualizarla y de qué trata.

Llega esta nueva función de Apple y su competencia directa ya sabemos que es Spotify Music. FOTO: Adriana Juárez

Tiene la misma interfaz que Spotify

Podemos observar que retomaron la presentación tipo "historias temporales" de Spotify, la cuál no es más que una réplica de lo que vemos con los momentos efímeros de las redes sociales, esto para que podamos compartirlo de forma rápida y concisa en la plataforma que deseemos. Solo que esta reproducción no la podremos visualizar directamente en la aplicación como lo hemos visto en Spotify, para Apple le fue más sencillo utilizar un enlace especial y a partir de ahí, abrir directamente Safari para poder comenzar a ver esta lista. Cabe recalcar que se va actualizando conforme va pasando el año, y la podemos ver en la sección de "Explorar" tanto en la aplicación para dispositivos móviles como para equipos de escritorio. Solo debemos hacer hincapié en que en este resumen no veremos las novedades que la competencia nos ofrece como la personalidad sonora, la película de nuestras vidas y demás conceptos que sabemos que te fascinan en Spotify.

Una vez abierto el link nos empezará a reproducir nuestra historia, cada presentación trae datos interesantes sobre nuestra reproducción musical a lo largo del año. FOTO: Adriana Juárez

Podemos visualizar quién fue el artista más escuchado y qué álbum repetimos sin parar en los 11 meses y un día que llevamos del 2022. FOTO: Adriana Juárez

Lo mejor es que esta información se va a actualizando, así que al último día de diciembre, podremos observar con total seguridad, el verdadero resumen musical del 2022. FOTO: Adriana Juárez

Esta es la forma de ver la lista de reproducción con tus 100 canciones más escuchadas:

Entra en la aplicación de Apple Music desde un iPhone, iPad, Mac o MacBook. En la pestaña Escuchar, te deberá aparecer una sección llamada Replay, ya sea inmediatamente o en la zona inferior de la pestaña. Al darte click, nos desplegará un menú que abrirá en el navegador de Safari, ahí podrás visualizar tus canciones favoritas por año. Selecciona "Comenzar". Al entrar podrás ver la lista de este 2022 y reproducir las 100 canciones que más has escuchado este año. Si de deslizas hasta la última parte de la página, en la zona inferior, después de las canciones tendrás a los artistas destacados, o sea los que más has escuchado. Al subir a la página, en los tres puntos y luego en Compartir playlist, podrás subir la lista a las redes sociales o enviarla por WhatsApp a tus amigos y familiares.

Debemos recordar que una de las principales diferencias entre Apple Music y el resto de la competencia es que esta lista Replay de canciones más escuchadas está disponible durante todo el año y se actualiza constantemente. Esto nos da la oportunidad de seguir las canciones favoritas o más escuchadas en cualquier momento. De hecho, la lista Apple Music Replay 2022 lleva disponible desde principios de año, solo que ahora es más visual. Además, puedes acceder a todas las listas Replay de Apple Music de cada año en cualquier momento. Esto significa que puedes revisar cuáles fueron tus canciones favoritas hace años, si es que cuentas con el servicio de pago desde años anteriores.

