¡A un lado Spotify! Amazon Music ya será gratis para los usuarios de Prime

El trono del rey Spotify podría verse amenazado con la llegada de una actualización especial a la membresía de Amazon Prime. Ahora, esta plataforma agregará a su catálogo la opción para que sus usuarios puedan escuchar más de 100 millones de canciones sin pagar un cobro adicional. Recordemos que la membresía es de 99 pesos al mes. Esto es extra a lo que ya se paga por la general premium del corporativo estadounidense que da acceso a películas, series, documentales, envíos gratis, entre otros beneficios. La novedad llega acompañada de un rediseño de la aplicación Music. De acuerdo con la empresa de Jeff Bezos, se centraron en mejorar la experiencia general en la navegación, pero al mismo tiempo se enfocaron en integrar el apartado de podcasts.

Actualmente Amazon cuenta con tres suscripciones para su apartado de música. Amazon Music Free, Amazon Music Prime y Amazon Music Unlimited. FOTO: Amazon

La líder global en comercio electrónico mencionó que se añadió una función llamada Podcast Previews, la cual permite a los usuarios obtener una vista previa de un fragmento del episodio. Además, mostrará una selección de “los mejores podcasts” y, por supuesto, ya no tendrá publicidad para los suscriptores de Amazon Prime. Aunque no todo será un lecho de rosas, puesto que la llegada de todo el catálogo de Amazon Music no se traduce de forma literal a una transferencia de todas las ventajas del servicio de música. En términos claros, los usuarios no podrán escuchar la música de su elección como comunmente sucede en las plataformas streaming, solo podrán seleccionar al artista, el álbum o la lista de reproducción y escuchar al azar las canciones.

Sin embargo, tendrán la posibilidad de descargar los contenidos para escucharlos sin conexión. Digamos que, seleccionas el tópico que deseas escuchar, bajas la lista a tu dispositivo móvil y ya podrás llevarte esa música para reproducir de manera aleatoria los títulos, pero sin necesidad de conectarte a una red Wi-Fi o hacer uso de tus datos. Aunado a esto, te dejará reproducir las estaciones destacadas con los géneros de tu preferencia. Puedes escoger entre los siguientes: pop en Inglés, sleep well, mariachi, de los 2010, cumbia, clásica relajante, desamor, reguetón, banda, infantil, pop en Español, norteño, rock de los 80, latin Workout, 90's Pop Tour, espíritu y fe, piano clásico, románticas, vocal jazz, GEN MEX radio y platino Radio.

Hablemos de las distintas suscripciones a Amazon Music

Como hemos comentado anteriormente, actualmente existen tres, Amazon Music Free, Amazon Music Prime y Amazon Music Unlimited. La primera ofrece acceso gratuito a las playlists más escuchadas y a miles de estaciones, solo que incluye anuncios. Está disponible para los dispositivos Android y iOS, también puedes escuchar canciones específicas de las listas de reproducción seleccionadas, pero de ahí en fuera no tiene más beneficios. Por su parte, el segundo se incluye en la suscripción a Amazon Prime, tanto mensual como anual. Recordemos que actualmente cuestan 99 y 899 pesos mexicanos. Lo único que cambia aquí es que podrás descargar la música en tu dispositivo móvil para escuchar sin necesidad de una conexión a internet y te librará de los anuncios. En sí podrás reproducir toda la música aleatoria de tus artistas y géneros favoritos.

Se publicó la versión beta del servicio el 25 de septiembre de 2007. Amazon como tal llegó a México en 2015.

Amazon Music Unlimited es el último servicio de suscripción. Este es premium y ofrece 100 millones de canciones en HD y millones de canciones en Ultra HD. Además, de contar con unos audífonos podrás disfrutar de un catálogo con audio espacial masterizado en Dolby Atmos y 360 Reality Audio. También podrás enviar música desde cualquier fuente a determinados altavoces inteligentes, como el Echo Studio, el Sony SRS-RA3000 y el Sony SRS-RA5000. Solo toma en cuenta que en las tres suscripciones solo se puede reproducir música en un dispositivo a la vez, de querer escuchar el contenido en más dispositivos tendrás que agregar otro perfil de registro.

Estos son los números de competencia en el mercado streaming de música

Aunque Spotify se coloca como el líder y el preferido por los mexicanos, le siguen las aplicaciones de Apple y YouTube Music. Cabe destacar que Amazon se encuentra en el tercer lugar y muy cerca de robarle el segundo puesto a la favorita de los usuarios de iPhone. De acuerdo a un estudio de IAB México y Kantar, hasta septiembre del 2021, escuchar música en las plataformas online fue el contenido más buscado en la web, con un 75 por ciento. Asimismo, la información de Statista dijo que, en el caso de México, el 80 por ciento de los internautas nacionales siempre van a preferir a Spotify por encima de las demás aplicaciones.

Mientras Apple Music y Spotify se mantienen en 115 pesos al mes en su membresía individual, YouTube y Amazon Music están en 99 pesos al mes.

Hasta ese entonces, Amazon no se posicionaba como los favoritos y los porcentajes se colocaban de la siguiente manera. YouTube Music 5.1 por ciento, Apple Music 4.5 por ciento, y el magnate del comercio en línea ocupaba el 2.8 por ciento de favoritsmo o preferencia por los mexicanos. Actualmente y de acuerdo con cada empresa, los suscriptores se movieron dejando el siguiente listado de preferencia a nivel global:

Spotify: 433 millones de suscriptores Apple Music: 79 millones de suscriptores Amazon Music: 70 millones de suscriptores YouTube Music: 50 millones de suscriptores

Por ahora, Amazon se encuentra muy cerca de alcanzar y superar a Apple Music. Quizás los usuarios que ya cuenten con la membresía de Prime se animen a dejar de pagar la suscripción a la empresa de la manzanita y ahorrarse el bolsillo con el uso de la aplicación del corporativo estadounidense con sede en la ciudad de Seattle, Washington. Habrá que monitorear como suben o bajan los números de suscriptores de cada plataforma streaming de música y ver quién gana la contienda.

Sigue leyendo: