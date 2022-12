iPhone: este es el truco definitivo para liberar el espacio de almacenamiento

Sin necesidad de aplicaciones de terceros, la eliminación de contenido multimedia o el sacrificio de aplicaciones, te traemos algunos consejos que harán que puedas tener tu teléfono celular libre en su espacio de almacenamiento. Lo mejor de estas recomendaciones es que lo puedes aplicar para todos tus dispositivos móviles e incluso, replicarlos en equipos con otro tipo de sistema operativo como Android, puesto que es información que todos deberíamos de conocer, pero pocos se animan a dejarnos el "paso a paso". De hecho, una vez que comprendamos el por qué nuestro equipo, aunque ese tenga mayor capacidad, se sigue llenando tan rápido, será un juego de niños aplicar estos trucos que incluso, nuestra recomendación, es hacerlos de forma rutinaria.

A lo largo de los años, los dispositivos an aumentado su capacidad de memoria para el almacenamiento interno en el dispositivo. FOTO: Pexels

Más espacio de almacenamiento pero mayor cantidad de información innecesaria

Es sabido que a cada modelo o edición sumamente novedosa del iPhone, la compañía va descontinuando a los equipos cuyas capacidades quedan rezagadas. Es decir, en un principio vimos modelos con solo 4 gigabyte (GB) de almacenamiento. Nos referimos al primer gran "boom" del equipo en el 2007. Este original fue anunciado y lanzado con una pantalla de 3.5 pulgadas, una resolución de 320x480 pixeles, una cámara trasera de 2 megapixeles (MP) y, lo importante, opciones de almacenamiento de 4, 8 y 16 GB. Un año después, el modelo 3G desplazó por completo a los pequeños dispositivos con solo 4 GB de almacenamiento y para el 2009 vimos el primer equipo con 32 GB de espacio. Esto es sumamente sencillo de explicar, debido a las mejoras de las cámaras, el software, las aplicaciones y demás, es obvio que el celular necesitaba mucho perfeccionamiento en su sistema.

Así llegamos al 2022 con el iPhone 14 en el que, en su versión de gama alta, contamos con un almacenamiento interno de hasta 1 terabyte (TB), mientras que en las ediciones estándar, vemos una capacidad máxima de memoria de 512 GB. Asimismo, el menor almacenaje que encontramos en estos últimos equipos, son 128 GB. Aunque pensaríamos que es mucho espacio, la cámara del dispositivo aunado de las aplicaciones que llegamos a tener, acaparan toda la disponibilidad en el dispositivo debido a que, uno, la calidad de la imagen en alta resolución que se guarda en el celular y dos, el software que se requiere para procesar dichas apps, que pueden ser de diferentes rubros como juego, de entretenimiento, funcionales, entre otros. Todo esto se acumula en nuestro móvil para poder tenerlo a la mano y siempre disponible.

¿Entonces cómo libero el espacio de almacenamiento en mi iPhone?

Sabemos que lo que menos deseas es borrar tu contenido multimedia, aplicaciones y demás. Por ello te traemos paso a paso qué revisar para poder liberar la memoria de tu dispositivo y disfrutar al máximo tu equipo, que recordemos se puede llegar a alentar cuánto más cerca está del límite de su capacidad de almacenaje. Lo primero es revisar la ocupación de memoria que tenemos en el iPhone o el iPad. Con base a esta información compararemos si los consejos dados sirvieron, o necesitamos acudir con los profesionales para que nos ayuden a "arreglar" nuestro equipo. Sin embargo, la gama de Apple es tan independiente, que el mismo aparato tecnológico nos emitirá recomendaciones para arreglar el problema del límite de su capacidad. Solo debes:

Dirigirte al menú de Configuración Seleccionar el apartado que dice General Buscar el Espacio en dispositivo, que varía de iPhone a iPad.

El Espacio de almacenamiento en el dispositivo nos dará una idea de cuánta memoria tenemos disponible. FOTO: Adriana Juárez

Aquí te compartirá los detalles de almacenamiento y una lista de recomendaciones para optimizar el espacio seguida de una lista de las apps instaladas y la cantidad de espacio que ocupa cada una.

Recomendaciones para antes de que la memoria de tu equipo se llene

Almacenar tu contenido multimedia en la nube

iCloud tiene la función de sincronizar todo lo que esté en tu dispositivo en una nube compartida. Esto puedes hacerlo de la misma forma con otras herramientas como Google Drive para Android. Lo que nosotros te recomendamos de forma puntual es que vayas creando "álbumes" compartidos contigo mismo. De esta forma podrás almacenar por categoría tu contenido multimedia. Por ejemplo, hay usuarios de Apple que crean estas carpetas por dispositivo, esto significa que guardan un máximo de cinco mil fotos y videos en una carpeta divididas de acuerdo al equipo. Tú podrías separarlas por año, lugar, persona, en fin, la lista es infinita.

Lo malo de esto es que la inteligencia de la app de fotos no nos creará los famosos recuerdos dado que todo estará almacenado en la nube. Lo bueno es que la cantidad de carpetas es ilimitada, y el contenido, también. Entonces no habrá problema alguno en que tu celular en algún punto se quede sin memoria. Para hacerlo entra a Fotos, luego ve a la sección de Álbumes, crea uno compartido en iCloud y compártelo contigo mismo. Listo, con esto podrás tener varios GB disponibles y también tendrás a la mano tus fotos.

La creación de álbumes en iCloud nos facilitará la tarea de liberar espacio en el móvil. Además de que tendremos siempre disponible las imágenes. Solo habrá que descargarlas. FOTO: Adriana Juárez

Historial y datos de Safari

Esto depende si utilizas el explorador nativo de la aplicación, pero puedes hacer lo mismo si estás utilizando algún otro. Lo que pasa con el historial de búsqueda y datos de los navegadores es que llegan a guardar información de este tipo para facilitar nuestra estadía en las páginas web. Tus contraseñas no se borrarán porque están almacenadas en otro apartado. Así que puedes eliminar esta información sin ningún problema. Para esto solo debes ingresar al menú de Configuración, luego buscar la app de Safari, después buscar el apartado de Borrar historial y datos, confirmar la acción y listo. Bajará considerablemente el consumo de almacenaje del dispositivo.

Regularmente nadie te menciona este paso, pero es fundamental para liberar la mayor cantidad de almacenamiento posible. FOTO: Adriana Juárez

Elimina el correo electrónico de la papelera

Aunque mandemos todos nuestros correos a la papelera, estos siguen ocupando mucho espacio dentro del dispositivo, ya que se quedan ahí por si en algún momento quieres recuperar la información. Regularmente las plataformas nos dan un periodo de 30 días para borrarlos definitivamente. Pero si el punto es conseguir algo de espacio en ese momento, este tip es infalible. Te liberará una cantidad de almacenaje abismal. Puedes pensar que tendrías poca información en la basura del correo electrónico, pero ¡no es así! Al ser e-mails con contenido multimedia, hipervínculos y demás, estamos hablando de muchos gigabytes que solo perjudican el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo. Para esto, debemos hacerlo de una forma más manual e ingresar a cada una de las aplicaciones de mensajería que tengamos instaladas, nos vamos a la papelería, seleccionamos todos los correos y confirmamos su eliminación permanente.

Borrar nuestros corres basura dejará muchísimos GB de espacio, aquí un ejemplo de Outlook, Gmail y Yahoo. FOTO: Adriana Juárez

Actualización del software

Muchos usuarios pecan de descargar la siguiente actualización del sistema operativo de iOS pero no instalarlo. Esto implica que mucha cantidad de almacenamiento se quede parada en nuestro dispositivo. La mejor opción si es que aún no queremos pasar a la siguiente versión que nos brinda Apple, es no descargar el software. Por otro lado, si ya lo tenemos en el equipo, lo mejor es actualizar la edición y con esto mucha cantidad de memoria que estaba "parada", desaparecerá. Solo debemos, de igual forma, acudir al menú de Configuración, colocar en el buscador las palabras Actualización del software y verificar que nos encontremos en la última sacada por el proveedor.

De no querer actualizar el teléfono, no descargues el software, solo recuerda que en cualquier momento se te pedirá actualizar el dispositivo. FOTO: Adriana Juárez

Aplicaciones sin usar

Debemos aclarar que para este punto, tu almacenaje ya debió haber bajado considerablemente y tu equipo debe ser más rápido que Flash. Sin embargo si aún hay algo que no cuadra, podemos regresar al apartado de Espacio en iPhone/iPad y activar la función "secreta" de la App Store, que es la desinstalación de las aplicaciones sin usar. Con este tipo de permisos otorgados al equipo, las herramientas que menos utilicemos se eliminarán automáticamente cuando no quede mucho espacio. No te preocupes, de tener documentos y datos guardados en esas apps, se conservarán. Únicamente tendrás que pasar el proceso de "bajar la app" cada que desees usarla. Pero por lo mismo de que son funciones que el equipo detecta que menos usamos, no nos perjudicará directamente.

Sabemos que con estas recomendaciones podrás vaciar mucho espacio de tu celular, sin necesidad de terceros o de acudir con expertos.

Sigue leyendo: