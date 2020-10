5 de los mejores videojuegos de TERROR para este HALLOWEEN

Si eres fanático de los videojuegos de terror y no sabes qué jugar en este Halloween te compartimos una lista de 5 de los mejores juegos de terror para que disfrutes este día.





1.- Until Dawn

Este videojuego esta diseñado como un homenaje a las películas slasher donde los protagonistas son adolescentes que buscando una aventura, se encuentran cosas aterradoras.

En Until Dawn 8 adolescentes van a la montaña Blackwood a pasar sus vacaciones y de pronto el evento se transforma en una situación de terror donde un hombre enloqueció y comienza a cazarlos.

La jugabilidad es muy sencilla ya que solo deberás caminar, pero el verdadero terror se encuentra en las desiciones que tienes que tomar ya que alterarán por completo el rumbo de la historia. Un gran juego para jugar con amigos

2.-The Walking Dead: Saints and Sinners para PSVR y Oculus Rift

El verdadero terror llega de la mano de nuevas tecnologías en The Walking Dead: Saints and Sinners para PSVR y Oculus Rift ya que en este juego de realidad virtual en primera persona los jugadores van tomando desiciones mientras luchan con armas y cuerpo a cuerpo para librarse de los zombies. Además, en este juego no solo los zombies son peligrosos, no se pude confiar en nadie mientras recorremos las calles de Nueva Orelans y nos cuidamos de todo lo que nos rodea.

3.- Outlast 2

El siguiente juego es Outlast 2 donde el periodista Blake Langermann y su esposa tienen que ir a Arizona a investigar la aparición del cuerpo de una mujer embarazada en la carretera. Lo que parece una investigación de un momento a otro se convierte en una batalla por sobrevivir porque aparece un culto local del que no te puedes defender y solo puedes esconderte o correr ya que si no lo haces te espera una muerte aterradora.





4.- Resident Evil

Este videojuego no podía faltar en esta lista y aquí tenemos Resident Evil 2 en el que Capcom logró que los jugadores sientan el verdadero terror con un audio espeluznante y armas que tienes que descubrir para poder atacar a los Zombies. Además en este juego ya no estaremos en una mansión sino en calles y edificios de Racoon City lo que hace que haya más lugares con infectados acechando.



5.- Phasmaphobia

Este es el nuevo survival que tiene enloquecidas las redes sociales. En él, cuatro jugadores tienen que hacer investigaciones paranormales en diferentes locaciones embrujadas para recolectar la mayor cantidad de evidencia y así identificar al fantasma que acecha el lugar. Sin embargo, tu vida corre peligro en todo momento, ya que durante las investigaciones los espíritus defenderán ante todo su identidad, no dudarán ni un solo minuto en atacarte.



¿Y tú, con cuál vas a pasar Halloween?