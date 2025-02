Marginan a Ucrania

Ucrania no fue informada oficialmente de las reuniones ruso-estadounidenses que tendrán lugar hoy en Arabia Saudita y "no reconocerá" ningún acuerdo concluido sin ella sobre su futuro, advirtió el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

"Ucrania no participará" en estas negociaciones, de las que "no sabía nada", declaró Zelenski. "Ucrania considera que una negociación sobre Ucrania sin Ucrania es infructuosa (...) no reconoceremos tales acuerdos", citado por la agencia Interfax-Ukraine.

Por su parte, el Kremlin dijo que una reunión entre altos funcionarios rusos y estadounidenses, prevista para hoy en Arabia Saudita, tendrá como objetivo "restablecer" las relaciones entre Moscú y Washington, y también abordará "posibles negociaciones sobre Ucrania" así como una posible cumbre Trump-Putin.

Washington envió a su secretario de Estado, Marco Rubio, que llegó ayer a Arabia Saudita; y Moscú, a dos experimentados negociadores: el canciller Serguéi Lavrov y el consejo diplomático del Kremlin Yuri Ushakov, que aterrizaron en Riad.

Trump sorprendió a sus aliados al llamar la semana pasada a Putin, una conversación durante la cual los dos dirigentes acordaron iniciar "inmediatamente" negociaciones para poner fin al asalto ruso contra Ucrania.

Mientras, una decena de dirigentes europeos intentaron superar sus diferencias en una reunión de crisis sobre Ucrania, pero la "nueva fase" de las relaciones con EU y Trump en el gobierno evidenció divisiones sobre el envío de tropas de mantenimiento de la paz.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó en Francia que Europa debe definir "su seguridad y su defensa como un bien público" y pidió "mecanismos mancomunados" para financiarlos.

Rusia "está amenazando ahora a toda Europa",advirtió la primera ministra danesa Mette Frederiksen, en la reunión en París.

Créditos: (Especial)

SOLICITA AYUDA A LA CORTE

La administración de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que despida al jefe de la Oficina del Asesor Especial, Hampton Dellinger, que protege al personal federal y a los denunciantes de irregularidades, según una solicitud.

Es la primera vez que Trump recurre al máximo tribunal, dominado por los conservadores, en defensa de sus primeras medidas.

EEZ