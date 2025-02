Avowed: un RPG épico con combates dinámicos y visuales impactantes

Preciosos y coloridos paisajes, gloriosos combates y una historia cautivadora son algunas de las cosas que se pueden vivir en Avowed, el nuevo RPG exclusivo de Xbox, desarrollado por Obsidian Entertainment.

Esta entrega toma lugar en el mundo de Eora, mismo que algunos ya conocen de otro éxito de este estudio, Pillars of Eternity. Ahí tomaremos el rol de un enviado del emperador, que llega a un continente para investigar la misteriosa plaga conocida como Dreamscourge, con todo el poder que eso conlleva.

Gracias a eso, podemos realizar lo que sea necesario para nuestra labor, sin que nadie lo cuestione, qué a gusto, ¿no? Empezamos por crear a nuestro personaje con un sistema bastante robusto, pero sencillo, en el que tomaremos un contexto y estadísticas que eventualmente irán afectando el curso del juego a través de nuestras decisiones.

Los diferentes mapas de mundo abierto están repletos de colores y detalles, haciendo gala del motor gráfico Unreal 5 que nos regala unos visuales impactantes. Hay muchos NPCs con los que se puede interactuar e incluso algunos nos darán misiones secundarias, que usualmente nos ofrecen algo de contexto sobre el lugar o la situación actual del juego.

También está lleno de enemigos, aunque un par de puntos negativos se encuentran en este aspecto, primero porque a pesar de cambiar de región y ecosistema, constantemente veremos a los mismos enemigos, que no tienen una gran variedad. Además de esto, es triste recorrer el mundo una vez que los eliminamos, que si bien se agradece no tener que grindear tanto, hace que el mundo se sienta completamente vacío y sin vida.

Por otro lado, eliminarlos es glorioso, ya que el sistema de combate es bastante divertido y las batallas campales son trepidantes. En los niveles de dificultad más altos se sufre bastante, pero también hay una gran sensación de gratificación al conseguir ganar estos combates.

Para ellos tenemos todo tipo de armas, ya que este mundo es de fantasía, pero no necesariamente medieval porque hay piratas y por consiguiente, armas de fuego, así que podemos ir por la vida a balazos contra los esqueletos, acompañar el revólver con una varita mágica, o un libro de hechizos, o bien, ir a lo clásico: espada y escudo. La combinación depende de cada quién y hay pocas limitantes, aunque esto afecta también cuánto podemos bloquear o esquivar el daño si es que no equipamos un escudo o arma larga. También hay arcos, lanzas, hachas, martillos y armas mágicas.

La historia está muy bien escrita y como dije antes, tienes un gran poder, con el que puedes decidir si ser un tirano fascista, o un líder humanitario. Dependiendo el contexto que elija cada jugador, cambiarán los resultados, por ejemplo, no tiene las mismas opciones de diálogo un académico que un guerrero y de repente también cambian si es que nuestro personaje es más inteligente o más fuerte y evidentemente esto afecta las respuestas y las consecuencias de las decisiones y por ende, a la historia en sí y lo que cada quién experimenta en su partida.

Aquí también debo mencionar lo que para mi gusto es una oportunidad que Obsidian dejó ir, que son las relaciones interpersonales, a lo largo del viaje llegaremos a tener un puñado de acompañantes, con lo que tendremos discusiones y vivencias, pero se sienten muy superficiales. Para empezar no hay opciones de romance, a pesar de que una de ellas es bastante provocativa, pero incluso entre ellos hay mucha más profundidad y tienen muchas interacciones solos mientras jugamos que nos hacen ver eso.

Y lo menciono porque hay juegos muy parecidos, como Skyrim, que tiene más de 10 años, The Witcher 3 o Dragon Age, que tienen este tipo de mecánicas y hacen bastante memorables ciertos aspectos de cada partida. Incluso tenemos un campamento como el de Baldur’s Gate 3, pero sirve casi meramente como estación de trabajo.

Lo que también es muy divertido, aparte de los trancazos, es explorar. A diferencia de los juegos antes mencionados, aquí tenemos mecánicas de parkour que hacen mucho más dinámica la exploración y más fluido el movimiento, con algo tan sencillo como poder trepar y nadar bien, aunque no llega a ser tan intenso como escalar en Assassin’s Creed.

Hay muchas actividades en este mundo, desde las misiones secundarias, pequeños acertijos, misiones de mercenario y sobre todo, mucho loot, aunque parece que los ciudadanos de este mundo tienen una obsesión casi enferma con guardar ramas y hojas de los árboles en cofres de madera, pero ya que subimos de nivel nuestro equipo, se entiende por qué.

Es un juego que nos invita a lootear, pero también nos enseña a desapegarnos de las cosas, ya que para mejorar las armas y armaduras, hay que estar constantemente destruyendo otras para usar sus partes en nuestro equipo principal y usaremos trofeos de los monstruos que cazamos para encantar armas y mejorar sus habilidades.

El personaje es un Godlike, o un tocado por los Dioses, tiene rasgos considerados divinos, que podemos escoger si mostrar o no y a lo largo del juego iremos desbloqueando habilidades que nos otorga una deidad desconocida dependiendo las decisiones tomadas, por lo que cada partida es diferente.

Además las estadísticas y habilidades de nuestro personaje, así como las de nuestros acompañantes se pueden ir mejorando a lo largo del juego. Algunas son tomadas casi directamente de Calabozos y Dragones, como el hechizo de bola de fuego u otro que saca unas raíces que atrapan a los enemigos.

Debo decir que me emocioné cuando vi que había ganzúas en el juego, pensando que tal vez podría abrir algunas puertas o cofres difíciles con ellas, pero también ahí me pareció una oportunidad desaprovechada, ya que se usan sólo para ciertos cofres que lo permiten, otros cerrados con llave piden forzosamente esa llave específica y no hay como tal habilidades de ladrón o minijuego para abrir los pocos cofres que sí funcionan con ellas, sólo es dejar apretado en vez de pulsar el botón de siempre.

En resumen, Avowed es una especie de Skyrim simplificado y con gráficos modernos, que tiene una buena historia, increíbles visuales y ofrece grandes combates, pero que también se queda corto en variedad de enemigos e innova poco, dando la sensación de que Obsidian prefirió jugar a lo seguro. Es un buen RPG que nos regala unas 40 horas de diversión, risas y mucha acción.

