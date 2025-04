México y la ciencia: del potencial a la acción

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030 reconoce la ciencia y la innovación como motores estratégicos para el crecimiento del país. Se plantea fortalecer la soberanía tecnológica, impulsar la investigación y digitalizar la administración pública. La visión es clara: un México que apuesta por el conocimiento para transformar su futuro.

Sin embargo, para que esta visión se convierta en realidad, se requieren estrategias concretas, inversión sostenida y una mayor integración entre la academia, la industria, el sector público y los investigadores. La historia nos ha demostrado que ningún país ha alcanzado el desarrollo sin invertir seriamente en ciencia y tecnología.

Más inversión, menos rezago: La inversión en investigación y desarrollo (I+D) es un indicador clave del compromiso de un país con la innovación. México destina menos del 0.5% del PIB a ciencia y tecnología, muy por debajo del 1% recomendado por la UNESCO y lejos de potencias como Corea del Sur o Alemania, que superan el 3%.

El PND menciona la importancia de fortalecer la soberanía científica, pero necesitamos dar el siguiente paso, para incrementar la inversión en este sector. Sin recursos suficientes, los investigadores seguirán enfrentando limitaciones, la fuga de talento continuará y la competitividad del país en el ámbito global se puede ver afectada.

El desarrollo científico no solo requiere inversión, sino también infraestructura adecuada y redes de colaboración efectivas. Actualmente, pocos centros de investigación en México operan con equipos de alta tecnología, además hay recursos limitados para proyectos de gran impacto. Como señalan Pérez-Campos et al. en Trends in Molecular Medicine, “las deficiencias en la infraestructura traslacional, el poco interés de los investigadores en la generación de patentes y la escasa colaboración interdisciplinaria limitan la aplicación clínica de los descubrimientos científicos en México”.

Si queremos que la ciencia tenga un impacto real en la sociedad, es fundamental impulsar la transferencia de conocimiento entre universidades, hospitales, industrias y centros de innovación. En los países líderes en innovación, el sector privado juega un papel central en la inversión en I+D. En México, sin embargo, solo el 15% de las empresas invierten en desarrollo tecnológico, un porcentaje muy bajo en comparación con economías avanzadas.

El Plan México, propuesto en el PND, busca fortalecer la industria nacional, pero se requiere encontrar cómo se incentivará la inversión empresarial en tecnología. Serán importantes los estímulos fiscales adecuados, el financiamiento accesible y una política clara de vinculación entre la academia y la industria, para que la innovación pueda traducirse en crecimiento económico y bienestar social.

Entre algunas ideas para convertir la ciencia en México, en un verdadero motor de desarrollo están:

1. Incrementar la inversión en I+D al 1% del PIB en un plan de financiamiento multianual que garantice estabilidad para la comunidad científica.

2. Fortalecer la infraestructura científica, modernizando laboratorios y garantizando acceso a insumos especializados.

3. Crear incentivos fiscales para la inversión privada en tecnología y desarrollo científico.

4. Impulsar la digitalización y reducir la brecha tecnológica, asegurando acceso equitativo a Internet, en formación en ciencia y en habilidades digitales desde la educación básica.

5. Promover la producción nacional de insumos científicos y tecnológicos, reduciendo la dependencia de importaciones estratégicas.

6. Generar patentes en los diferentes campos del conocimiento.

El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 marca un rumbo prometedor, pero su éxito dependerá de la capacidad del país para ejecutar estas estrategias con visión de largo plazo. La ciencia no es un gasto, sino una inversión en el futuro de México. Ahora es el momento de convertir el potencial en acción.

? Referencias

• Gobierno de México. (2025). Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Disponible en: https://www.gob.mx

• Pérez-Campos E, et al. Bridging translational gaps in Mexico’s new science era. Trends Mol Med. 2025. PMID: 39843288. DOI: 10.1016/j.molmed.2025.01.003

Dr. Héctor Alejandro Cabrera-Fuentes

Profesor Investigador, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Asesor Científico, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

Asesor, Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo, Imam Abdulrahman bin Faisal University, Arabia Saudita.

X: @alexcafu

MAAZ