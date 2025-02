El Cosplay es cosa de abuelas: cómo luciría la hermosa Vice de ‘King of Fighters 95’ en la vida real, gracias a la magia

The King of Fighters (KOF) es una de las franquicias más icónicas dentro del universo de los videojuegos de lucha. El juego se caracteriza por su estilo de combate por equipos, en el cual los jugadores eligen un grupo de luchadores para enfrentarse en intensos combates 3 contra 3. Con el paso de los años, The King of Fighters se ha consolidado como un referente en el género de lucha, destacándose por su jugabilidad técnica, personajes carismáticos y complejas historias.

The King of Fighters. Fuente: Archivo

Vice es uno de los personajes más intrigantes y complejos dentro del universo de The King of Fighters. Introducida en la saga en el juego The King of Fighters '96, Vice es parte del equipo de villanos conocido como "The Secret Team", que la integra junto a Rugal Bernstein y otros personajes. Los fans de The King of Fighter han compartido en las redes sociales una impresionante "versión real" de Vice generada por la aplicación de Inteligencia Artificial FreepikAI.

Vice. Fuente: Archivo

ASÍ LUCIRÍA VICE DE ‘KING OF FIGHTERS EN LA VIDA REAL GRACIAS A LA MAGIA DE LA IA

Su apariencia es una mezcla entre lo siniestro y lo sensual, destacando por su larga cabellera y su traje de cuero, además de su estilo de lucha letal. Vice es descrita como una mujer fría y calculadora, con un carácter despiadado, y posee una relación estrecha con el personaje conocido como Mature, formando juntas una especie de dupla demoníaca. Ambas tienen un vínculo con el poder oscuro que les permite luchar con una ferocidad imparable, haciendo de Vice una de las antagonistas más recordadas en la historia de KOF.

Recientemente, la comunidad de The King of Fighters se ha visto sorprendida por una "versión real" de Vice que ha circulado en las redes sociales. Este impresionante render fue generado a través de la inteligencia artificial de FreepikAI, una herramienta innovadora que permite a los usuarios transformar personajes de videojuegos en versiones más realistas. Los fans de KOF han elogiado la habilidad de la inteligencia artificial para capturar la esencia de Vice, llevándola a un nivel visual que mezcla el estilo de los juegos con una interpretación más humana y detallada.

Vice "real" según la IA. Fuente: Archivo

