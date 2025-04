Dudas sobre la forma de votar en la elección judicial. ¿Qué se necesita?

Por primera vez en México, se llevarán a cabo elecciones extraordinarias para elegir personas juzgadoras tanto del ámbito federal como local. A nivel federal la ciudadanía podrá elegir a los cargos ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; algunos cargos de la Sala Superior y cargos de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; personas integrantes de lo que será un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistraturas de Circuito y juzgadoras y juzgadores de Distrito.

A nivel local, habrá elecciones judiciales en 19 entidades federativas que concurrirán con la federal.

Para ello, la autoridad electoral entre los múltiples Acuerdos y acciones que ha emitido, se encuentra el diseño de diversos tipos de boletas electorales; a nivel federal son 6 tipos distintos identificadas con diversos colores por cada tipo de elección; indicando la entidad federativa; distrito electoral; circunscripción plurinominal o circuito judicial y distrito electoral; los nombres de las personas candidatos en dos listados (mujeres y hombres) con un número de identificación, distribuidos por orden alfabético, entre otros aspectos técnicos.

Esta conformación, que me parece adecuada, tiene un grado importante de complejidad por múltiples razones: la ciudadanía no está familiarizada con este tipo de boletas; la ciudadanía en su mayoría no conoce con exactitud las funciones de cada una de las personas que estarán participando en alguna candidatura; la forma de emitir el voto es diferente a la forma en que la ciudadanía está acostumbrada a votar (por partido político, coalición y una persona candidata); el tiempo de emisión del voto será mayor al de costumbre; entre otras.

Ante este panorama, se ha argumentado en diversos medios de comunicación justamente la complejidad que tendrán las elecciones en la emisión del voto en las boletas electorales.

Ante este panorama, resulta de vital importancia que la autoridad electoral redoble esfuerzos para posicionar ante las personas electoras la forma correcta de cómo votar, esto independientemente de que la ciudadanía determine qué personas son las que considera aptar para convertirse en juzgadora.

El INE ha llevado a cabo un trabajo titánico ante una elección judicial que es un proceso inédito y complejo en nuestro país. De hecho, en su Plan de Difusión por el que tiene por objetivo la promoción de las candidaturas de las personas jugadoras al Poder Judicial, contempla diversos objetivos, uno de ellos está referido justamente a “Dar a conocer las boletas por tipo de cargo, así como la explicación de cómo votar”.

Sin embargo, la información y acciones en las Líneas temáticas se pasa a segundo término la explicación de cómo votar. No obstante, en el apartado de “Posicionamiento de la elección y cargos a elegir” sí se hace referencia a “Explicar la boleta específica de cada cargo y cómo se vota”.

Asimismo, hace referencia a la producción de materiales para radio y televisión que materializan dichos objetivos.

Sin embargo, me parece que es necesario que el INE reitere una y otra vez, en el ámbito de su competencia, de forma sencilla e ilustrativa, la forma correcta en que la ciudadanía debe votar en esta elección judicial, con la finalidad de evitar confusiones, retrasos en la emisión del voto y, sobre todo, molestias en la población ante este ejercicio inédito en nuestro país.

El resultado de una adecuada difusión será fundamental para llegar a una elección donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera plena, informada y, porqué no decirlo, capacitada. Esto independientemente de que las y los ciudadanos tengan absoluta libertad de votar por las personas candidatas a juzgadoras que más le hayan convencido.

POR FERNANDO DÍAZ NARANJO

COLABORADOR

EEZ