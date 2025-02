Marionetas de la esquina, medio siglo de juegos e historias

Marionetas de la esquina ha conseguido lo inimaginable: ser la prueba más potente de que el teatro para las infancias no sólo es transformador y necesario, también es creador de público y puede ser un espacio seguro para los niños y jóvenes para hablar de la imaginación, de la creación, de la magia y de la fantasía, pero también para platicar sobre aquellos temas que han sido calificados como difíciles como la pérdida, el divorcio, la soledad, la violencia intrafamiliar, la enfermedad y la vejez.

La compañía es mexicana y fue fundada en 1974 por Lucio Espíndola en Buenos Aires, Argentina. En 1975, la compañía presentó El circo, su primer espectáculo, que fue galardonado con el premio Vito Cantone del Fondo Nacional de las Artes de Argentina. Al año siguiente, la compañía se trasladó a México, a Guadalajara y luego a Cuernavaca; Lourdes Pérez Gay se reincorporó a la compañía en 1978 y, desde entonces, es el corazón del grupo.

Tras la pérdida de Espíndola en 2022 y con la dirección artística de la dramaturga y titiritera Amaranta Leyva, Pérez Gay ha dado continuidad al legado de su pareja y, sobre todo, ha dado la libertad a Leyva para profundizar en todos los temas que desea abordar en las obras.

PERSONAJES. Gervasio y su amigo forman parte de El circo, la obra más emblemáticas de Marionetas que sigue dando funciones.

Foto: Leslie Pérez.

En medio siglo la compañía no sólo ha sido testigo de la evolución del comportamiento de las infancias, también del crecimiento de la industria del teatro. En los años 70, recuerda Pérez Gay, comienzan a proliferar los grupos independientes, sin sede, sin espacios en los teatros, pero con un vigor que los hizo recorrer el país. “Fuimos a todos lados, de norte a sur, de este a oeste, eso nos garantizaba trabajo, nos garantizaba ingresos y también teníamos la posibilidad de llegar con nuestro trabajo a muchísimos lugares, esto provocó que en muchos estados de la República empezaron muchos grupos; fue un tiempo de crecimiento y de profesionalización”, cuenta.

Más tarde, en los años 80, los teatros abren sus espacios y las temporadas, como las conocemos ahora, dieron pie a una competencia leal entre grupos para llegar a los foros. Ya en en el nuevo siglo, surgen las asociaciones civiles con el objetivo de que sean las compañías quienes creen sus propios espacios de trabajo. Así, en 2014, Marionetas de la esquina se hace de su casa, La titería, en la calle Vicente Guerrero, número 7, en Coyoacán.

“Había una gran interacción artística entre grupos, también fue la época de muchos festivales, nosotros teníamos el Festival Internacional Titerías, lo tuvimos 10 años, venían títeres de todo el país que seleccionaba Amaranta, fue importante, en el sentido que se fue transformando el teatro de títeres en México, ya había propuestas desde hace mucho, pero empezó a instalarse el teatro de objetos; luego llegó la pandemia y ha sido difícil”, explica Pérez Gay.

Sin embargo, en una era en que las infancias están tan cerca de una pantalla celular o de computadora, con una cotidianidad vertiginosa y con los ecos de la pandemia, Marionetas de la esquina no se rinde, sigue apostando a que “el teatro tiene la magia y la gloria de emocionar colectivamente. Creo firmemente en la emoción colectiva, nos vuelve más empáticos, nos vuelve seres más comprensivos y ojalá que esto no se pierda, estoy por cumplir 80 años y tengo la esperanza de que no sea así, por eso nuestra lucha por crear públicos, por hacer que las familias se den cuenta de la importancia del teatro con los niños; lo que nosotros queremos es que las infancias la pasen bien, que se diviertan, que lo disfruten, que salgan contentos y que tengan ganas de volver, pero que también encuentren un lugar en donde pueden escuchar lo que les resuena”, añade Pérez Gay, quien se atrevió a usar una gran variedad de técnicas, toda clase de marionetas y resaltar la capacidad de expresión de los títeres y ha sido parte fundamental del teatro mexicano.

LIDERAZGO. Amaranta Leyva es dramaturga, narradora, actriz y titiritera. Es directora del Centro Cultural La Titería, de Marionetas de la Esquina.

Foto: Daniel Ojeda.

Amaranta Leyva es responsable de introducir en el repertorio temas cada vez más complejos y profundos, y la compañía encontró el equilibrio entre las obras de repertorio como El circo, la más longeva que continúa en cartelera, hasta las más audaces como Mía, que habla acerca de la violencia hacia las infancias, especialmente hacia las niñas. La primera obra que marcó el rumbo fue Dibújame una vaca, que contaba la historia de un niño que atravesaba por el divorcio de sus padres, y, como era tímido, se inventó un personaje que se atreviera a hacer y a decir todo lo que él no podía.

“La vaca es una de mis obras más queridas, otra es Aprender y olvidar, con Lucio —la última obra en la que participó Lucio Espíndola y en la que, debido a la demencia que padecía, los títeres interactuaban con el fundador, quien marcaba el ritmo y la pauta de la obra, dándose una magia profundamente emotiva—. Lo que más me gusta es que nos hemos atrevido a todo, cualquier tema se puede tratar con los niños. Un niño que se aburre, se para y se va”, apunta Lourdes.

La audacia en las obras, cuenta Amaranta, se dio de manera natural, sin intenciones de transgredir, por el contrario, se cocinó lentamente, mientras ella misma consumía obras que le aburrían. “Empecé a escribir para dar respuestas a la niña que preguntaba cosas y no tenía tantas respuestas. Y en esa época llegó Susan Lebeau a México y ahí fue cuando empezó a cambiar realmente la dramaturgia. Así apareció Dibújame una vaca, tampoco era tan diferente, pero hablaba del divorcio y en esa época no se sabía qué hacer con esos textos, no la aceptaron en el teatro escolar, decían que no era un tema para niños en ese entonces, ¿no? Y ahora hay de todo eso”.

La fiesta por los 50 arrancó hace unos días con La visita inesperada, una tierna historia de amor y amistad entre abuelos y nietos, escrita por Lucio Espíndola. El 28 de febrero arrancan con La vaca standupera, un espectáculo de stand-up interactivo para los más pequeños, protagonizado por la entrañable Vaca Verde, compañera y confidente de niñas y niños.

Luego, el 26 de marzo, en el Día Internacional del Teatro, en el Teatro Julio Castillo, recibirá la compañía un homenaje. En julio se presentará la exposición El Circo 50 años y Marionetas de la esquina. Por los caminos de la política cultural mexicana. Mientras que en marzo y mayo se hará el montaje y remontaje de obras clásicas de Lucio Espíndola y Lourdes Pérez Gay en temporada en La Titería. En julio, además, se conmemoran los 50 años del estreno de El circo, espectáculo único en el mundo, con personajes como el león, Budineto, Ariadna, la malabarista; Gervasio, el payaso y Ursus, el hombre más fuerte del mundo.

TALENTOS.

1.Parte del equipo que integra la compañía. En 50 años han formado a un gran número de artistas. 2. El jardín es una de las obras que se presentará en La Titería, la casa de Marionetas. Fotos: Leslie Pérez.

Hacia septiembre se prevé el estreno de Superheroínas de Amaranta Leyva en el Arsht Center Miami Fl, una donación de títeres a museos internacionales de títeres, el Festival Lucio Espíndola y un libro con Paso de Gato con los textos de Lucio Espíndola.

Por Alida Piñón

