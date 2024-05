La guerra que se libra en la Cuauhtémoc

La relación arde entre Sandra Cuevas, quien dejó la alcaldía Cuauhtémoc para irse de candidata de Movimiento Ciudadano al Senado, y Raúl Ortega, a quien la exjefa puso como su sucesor. Ambos rompieron y ella terminó señalándolo en redes sociales como expolicía corrupto. Las cosas no funcionaron como tenía planeado la exalcaldesa.

Entre sus planes estaba andar en campaña y seguir mandando y manejando los recursos legales y extralegales que deja la demarcación con mayor Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad de México, incluso por arriba de algunos estados de la República.

Ortega tronó con Cuevas a partir de órdenes no ejecutadas que le dio ya como candidata para que, entre otras cosas, él firmara documentos y proyectos sospechosos. Tras el rompimiento, Ortega echó a andar un plan de desmantelamiento de las redes que tendió su exjefa en la alcaldía a partir de cargos públicos y negocios en torno a la demarcación que dejan ingresos extraordinarios.

Sandra, quien llegó por Ricardo Monreal, no tenía liderazgo ni gente que la acompañara en su travesía política. Sin embargo, muy rápido se peleó con el mundo entero. En estos años como alcaldesa no solo se peleó con el senador Monreal, sino con Claudia Sheinbaum, con el presidente López Obrador, con Clara Brugada, con Jesús Zambrano, Alito Moreno y Jorge Romero, estos últimos tres del Frente opositor, así como con el propio Raúl Ortega, quien llegó a ella por recomendación de su ex novio, un policía de investigación del Estado de México, a quien Cuevas viralizó en redes al concluir su noviazgo.

Al separarse del cargo para meterse de lleno a la campaña, apareció enfurecida en la oficina de Monreal en el Senado para exigirle que la dejara poner a su sucesor. Monreal, bajita la mano, había impulsado a José Guadalupe Medina para sustituirla. Tras su entrada intempestiva al Congreso, el senador la calmó y le concedió la facultad de que ella nombrara al encargado de despacho, pero todo terminó saliendo mal.

Cuevas se quedó sin alcaldía, sin recursos y muchos compromisos que ya había cobrado. Entonces empezó una batalla contra Monreal, asegurando que éste influyó en Ortega para marcar distancia de ella. La gente que trae en la campaña se la va a quitar el alcalde en turno, porque son trabajadores de la alcaldía y parte del desmantelamiento consiste en acabar además con el liderazgo de Jaxiel Cuevas, hermano de Sandra, quien venía administrando o quedándose con los dineros de los baños de los mercados públicos, estacionamientos, ligas de fútbol y ambulantes a cargo de la alcaldía, por ingresos de alrededor de un millón de pesos diarios en efectivo. En medio de esta guerra, ayer se dio una balacera en la colonia San Rafael, Cuauhtémoc, mientras los niños salían de clases.

Lo único con que se queda Sandra Cuevas es con muchos compromisos y enemigos, porque su candidatura resultó también un fracaso.

UPPERCUT: Este miércoles, la perredista Verónica Juárez presentará una denuncia ante la Fiscalía capuitalina contra Ernestina Godoy por el pésimo trabajo como fiscal en el caso del feminicida de Iztacalco, quien desapareció y mató mujeres por su condición de asesino serial y por la incapacidad de investigación de la abogada de la ciudad de México. La investigación ahí se va a quedar pues es el equipo de Godoy quien sigue al frente de la dependencia.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

