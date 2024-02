El continuo proteccionismo a Messi

Lo del pasado Balón de Oro parece ser lo de menos en una historia que empieza a darle la razón a aquellos que bajo el sospechosismo impulsaron la versión de que la FIFA hizo todo para que Lionel Messi ganara el Mundial en Qatar 2022.

El proteccionismo a Messi parece quedar en evidencia con los últimos movimientos de la MLS, Concacaf, CONMEBOL y hasta la propia FIFA. Y no por lo de Qatar, que si bien generó mucha polémica en este cuento de hadas que terminó con el título de Leo y Argentina.

Lo que viene para Messi tanto a nivel de clubes con el Inter Miami, como de selecciones, luce como un excesivo manejo de calendarios y sedes para favorecer a todos los que tiene que ver con el argentino.

Pasará en la Copa América, en la que se decidió que la final sea en Miami, en donde juega Messi en la MLS y se siente cómodo, con el apoyo de su gente y entorno.

En el Mundial, decidieron llevar el partido por el tercer lugar también a Miami, como si fuera una válvula de salvación por si no llega a la final, y por lo menos llega al duelo por el tercer lugar, aunque seguramente en las otras etapas procurarán no moverlo de esa zona para que no tenga tanto desgaste.

Y lo peor es lo de la Concachampions 2024, que con todo y su cambio de formato y todo eso que nos han vendido. El Inter Miami y Messi no jugarán la primera ronda, tras haber pasado directo a octavos de final por… ¿Ser campeón de la Leagues Cup?

¿En verdad ese torneo tan mal planeado tiene tanto peso? Resulta increíble esta situación, además de que si vamos al mismo sospechosismo, solamente hay que recordar el bracket que le tocó al Inter Miami en esa Leagues Cup, en la que también tuvieron el camino más sencillo rumbo a la final.

Ahora esperará al ganador de la serie entre el Nashville, al que derrotó en la final de la Leagues Cup, y el Moca FC de República Dominicana.

En verdad que más fácil no se lo pueden poner, sin tomar en cuenta el ridículo que ha hecho el Inter Miami en su pretemporada, en la que, incluso, los han abucheado, porque ya ni siquiera jugó Messi como ocurrió en Hong Kong.

Con todo esto que hacen, en lugar de ayudar a que los últimos años que le quedan a Messi en el futbol, la gente lo tome como un beneficiado del sistema, y todo porque no cuidan las formas al momento de tomar sus decisiones.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ