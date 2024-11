Por un Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia

A todas luces la Reforma al Poder Judicial fue una más de las ocurrencias del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque no deberíamos sorprendernos. Ya que a lo largo de los 6 años que permaneció al frente de la Presidencia de la República si le dolía un dedo pues decidía que el remedio era amputar la mano.

Recordemos que lo que dió origen a la Reforma de ninguna manera fue la retórica que han venido repitiendo como merolicos, y por la cual tuvieron que salir corriendo de un evento en Tabasco la niña Alcalde y el Secretario General del sicariato Morena.

Porque en realidad, el verdadero origen de la Reforma fue el pleito que el viejito setentón agarró contra los Ministros de la Corte cuando no le aceparon el capricho de ampliar el periodo a su más fiel adulador, en ese momento Presidente de la SCJN y ahora ex-Ministro en millonario retiro, Arturo Zaldívar.

También se debió a que tampoco le aceptaron que Seguridad Nacional no era lo mismo que Seguridad Pública como era su capricho al pretender el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA violando el art. 21 de la Constitución. Entre otras Reformas que fueron invalidadas por diversas violaciones en los procesos legislativos como la Eléctrica y la Político Electoral.

Estas fueron las razones por las que en medio del pleito con los Ministros de la Corte, Andrés Manuel López Obrador resolvió de un plumazo no sólo desaparecer a 8 de ellos, sino que en la misma vuelta decidió correr a todos los juzgadores que integran el Poder Judicial, Federales y Locales. De esta manera y bajo la visión cuatroteísta de 90% lealtad y 10% capacidad, se elaboró, presentó y aprobó la Reforma al Poder Judicial con más vacíos que un maduro queso gruyere.

Porque no sólo no realizaron un estudio de impacto presupuestal para la elección de los juzgadores y la implementación de la Reforma. Ni siquiera convocaron, y mucho menos consideraron a todas las partes involucradas, para construir juntos los acuerdos y lograr los consensos para reformar no sólo al Poder Judicial. Sino elaborar una Reforma para un Nuevo Sistema de Seguridad y Justicia de calidad que verdaderamente combatiera la impunidad y brindara certidumbre en nuestro país.

El resultado de la arrogancia e incapacidad cuatroteista, es que ni el mismo Arturo Zaldívar tiene idea de como salir de este embrollo en el que su hígado, su fobias, corta visión y analfabetismo político nos han metido.

Obviamente si no hubieran ganado ya habríamos soltado todas estas súper ideotototototas. Sin embargo, como la 4T y su PresidentA están decididos a ir por el Segundo Piso de ocurrencias, pues a los ciudadanos durante otros seis años nos seguirá tocando cargar con todo y pagar los platos rotos.

Pero como el hubiera no existe y como lo he venido señalando en algunos de mis textos anteriores, tenemos que aprovechar desde la sociedad los impulsos de la ignorancia y la improvisación de nuestros representantes para construir los proyectos del futuro.

Aprovechemos pues que en junio del próximo año se va a llevar a cabo la elección popular para empoderar y transformar al Poder Judicial actual, y como diría Chabelo, catafixiarlo por un Nuevo Poder Judicial. Entonces, preparemos a los profesionales de la justicia que van a participar para que se conviertan en expertos electorales también, y que el capital humano profesional en todo el país que durante tantos años se preparó y formó en la carrera judicial, sea en buena medida la clave del Nuevo Poder Judicial, cuyo éxito y particularidad sea el de incorporar profesionales.

Porque el país no está para improvisaciones ni andar inventando “Benitos Juárez”, lo cual me parece una falta de respeto no solo para los profesionales del Derecho, sino para la memoria misma del Benemérito de las Américas y defensor incansable del interés superior de la República.

Vayamos entonces por un Nuevo Poder Judicial Federal y por 32 Poderes Judiciales Locales con legitimidad política a partir del voto popular. Para que de ahora en adelante ningún juzgador se deje impresionar por el Poder Ejecutivo ni por los legisladores, electos a través del voto. Porque de ahora en adelante estarán en igualdad de circunstancias.

En realidad esta puede ser una gran oportunidad para que los mexicanos contemos con un Poder Judicial legitimado (por votos), aprovechando las ocurrencias de López Obrador, ya que de otra manera nadie lo hubiera intentado siquiera, y revisemos el Sistema de Seguridad y Justicia completo.

Porque evidentemente que el tema de la impunidad, el retraso de los juicios, la falta de sentencias, la liberación de delincuentes, entre otros, no es tema solo del Poder Judicial. Es un asunto del Sistema de Seguridad y Justicia completo.

Profesionalicemos la Seguridad Pública del país. En lugar de encargar su atención a los especialistas en otro tipo de seguridad, como lo es la Seguridad Nacional tan solo cambiando el nombre por Guardia Nacional, sin dotar de los instrumentos mínimos para enfrentar la crisis de seguridad que se vive actualmente en nuestro país. Por eso, es que en lugar de disminuir los niveles de violencia se están incrementando.

Profesionalicemos también a las policías estatales y municipales. Porque el problema de seguridad del Estado Mexicano evidentemente no es de dinero, que por cierto lo han despilfarrado de una manera insultante. La causa es la falta de talento, formación y liderazgo para enfrentar el problema de una manera sistémica e integral. La Seguridad Pública se debe profesionalizar a través de consultoría, capacitación, datos e inteligencia y plataformas tecnológicas.

De igual manera hay que regresar al Poder Ejecutivo Federal y Estatales la responsabilidad de las Fiscalías (antes procuradurías), que se encuentran en un total abandono resultado de otra ocurrencia. Cuando tomaron la decisión de declararlas autónomas. De esta manera se perdió el control ya que no reportan a nadie y no se responsabilizan de nada.

El trabajo de investigación y de integración de expedientes se tiene que profesionalizar también. Como en las series norteamericanas de TV policiacas, donde existen profesionales expertos en las tareas de investigación. En lugar de los burócratas corruptos que en la realidad mexicana integran expedientes dependiendo de la cantidad de dinero que se les dé para que realicen su trabajo. Ahí si hay corrupción, lo mismo que en la Seguridad Pública, federal, estatal y municipal.

De una vez en la misma vuelta pues vayamos arreglando el problema de la Seguridad y la Justicia en lo federal y en lo local. ¿Acaso alguien sabe de alguna investigación exitosa que haya realizado Alejandro Gertz Manero en los últimos 6 años que ha estado al frente de la Fiscalía General de la República?

Porque más bien parece que tanto la Fiscalía como Gertz Manero han sido lo mismo que Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH. La tapadera al servicio de Andrés Manuel López Obrador y del sicariato de Morena, ahí tenemos los emblemáticos casos de Félix Salgado Macedonio y el más reciente el del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.

Arreglemos también las Fiscalías estatales, y porque no, ya que AMLO movió el avispero hay que profesionalizar también la Readaptación Social, generando mecanismos a través de los cuales los penales no sigan convirtiéndose en Universidades profesionalizadoras de criminales.

Imaginémonos entonces que a raíz de una ocurrencia y de una evidente ignorancia acerca de los procesos completos como claramente resultó la actual Reforma al Poder Judicial y la elección de juzgadores. Con la participación de la sociedad, de las universidades, de verdaderos expertos y profesionales, podamos entre todos, convertirlo en un proyecto virtuoso que nos encamine un verdadero cambio y empezar a comprender la importancia de que la Seguridad y la Justicia vayan de la mano.

…….Es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ