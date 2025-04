Fue terremoto no liberación

Trump argumentó el supuesto abuso de otros países, al imponer a EU aranceles superiores a los que aplica. Con los aranceles recíprocos, desde el 10% al 50% según el país, Trump destruyó las reglas del régimen internacional de comercio establecido en la posguerra, primero con el GATT, después con la OMC, basado en una liberalización del comercio negociada, la cláusula de nación más favorecida y el Sistema Generalizado de Preferencias para los países menos desarrollados. Un régimen impulsado y liderado por los EU durante años para su beneficio.

Más aún, el cambio no fue negociado ni consensuado con otros países, sino impuesto por el jugador mayor, mas no el único, del régimen internacional de comercio.

Los “aranceles recíprocos” se basaron en una fórmula criticada por economistas prestigiosos. Van desde un mínimo del 10% a la mayoría de los países latinoamericanos, caribeños y del Golfo, hasta más del 50% para países pobres como Lesoto, 34% adicionales a China, 46% a Vietnam, 26% a India y 20% a la Unión Europea.

Trump no impuso aranceles adicionales a México y Canadá. Habría implicado la muerte del TMEC, ahora vivo, pero en terapia intensiva. Ratificó los aranceles de 25% a los autos producidos en México y Canadá, restando el contenido de autopartes producidas en EU, con una fórmula por definir. También a las autopartes, al acero, al aluminio y a las cervezas en latas de aluminio. Subrayó en la “hoja de datos” que estos aranceles y los impuestos a los productos que no cumplan con las reglas del TMEC, también del 25%, se mantendrán hasta que haya progresos en el combate a la migración y el tráfico de fentanilo. Entonces los aranceles se reducirían al 12%. Repito: los aranceles a los autos y autopartes le pegan directamente a la columna vertebral del TMEC, el sector automotriz. Si se afecta, el TMEC pierde relevancia. México festejó triunfalmente la no imposición de aranceles recíprocos, soslayando las graves consecuencias de los que se mantienen. Canadá impuso un arancel de 25% a los autos de EU, más no a las autopartes.

Otros países han reaccionado a cuentagotas. China, una potencia económica, impuso de inmediato aranceles retaliatorios de 34% a todos los productos de EU. La UE propone aranceles 0% a todo el intercambio comercial, o procederá a imponer aranceles a EU. Otros buscan negociar.

La semana pasada pregunté si los aranceles serán permanentes. Trump insiste en ello, más la caída estrepitosa de las bolsas y la amenaza de recesión, presionan para retrasar su aplicación 90 días y dar margen a negociaciones.

Me quedé corta al describir sus consecuencias. Las bolsas de valores de EU y del mundo se desplomaron, El peso mexicano tras recuperarse el jueves 3, se devaluó el viernes 4 y continuaba su caída.

EU se dio un balazo en el pie. A México le apuntó al corazón. Estamos al borde una recesión. El Plan México no será suficiente.

POR MARTHA BARCENA COQUI

@MARTHA_BARCENA

EMBAJADORA EMINENTE

PAL