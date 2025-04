Detienen a hombre de 80 años por vandalismo en NY, lo acusan de dañar 5 teslas mientras deseaba la muerte de Elon Musk

En medio de una ola de ataques de corte político contra los vehículos de la empresa Tesla, este miércoles 23 de abril se dio a conocer que un hombre de 83 años fue detenido por vandalismo al interior del centro comercial Roosevelt Field en Garden City en la ciudad de Nueva York.

El implicado fue identificado como Victor Divergilio, acusado de provocar daños por 23,000 dólares a los autos de dicho establecimiento. Una acción que ha colocado sobre la opinión pública la importancia de los cuidados durante la tercera edad y la salud mental.

De acuerdo con información del diario The New York Post, pese a que el hombre fue acusado por los uniformados de despotricar en contra de Elon Musk y Donald Trump, el implicado negó los señalamientos y rechazó que él fuera el protagonista de los destrozos. "Ese de las grabaciones no soy yo", declaró.

"Si hiciera algo contra él, no sería simplemente rayar sus autos", dijo, refiriéndose a Musk, aunque admitió que no era fanático del multimillonario que dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración Trump

El hombre es acusado de desear la muerte de Musk y Trump

Foto: AP

Piden estudios de salud mental para Divergilio

Posteriormente en otra entrevista con medios, el hombre aceptó que sí era el sujeto que aparecía en las grabaciones, pero que no se dedicó a destruir la unidades, por el contrario, señaló que estaba buscando sus llaves y deseaba buscar un cajero bancario para conocer su cuenta.

Durante su primera audiencia, un juez ordenó a Divergilio someterse a una evaluación de salud mental. Y es que este miércoles, le dijo a The Post que se había bajado de un autobús y que llevaba en la mano las compras y las llaves porque a veces las pierde mientras camina a casa.

"No hice lo que me dijeron. Pasé una noche horrible en la cárcel como un criminal", dijo Divergilio, quien se describió como un veterano de Vietnam que sufre de TEPT.