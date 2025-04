Alistan impugnación de candidatos a juzgadores: Gerardo Fernández Noroña

El Senado de la República alista una impugnación contra una veintena de candidatos a juzgadores para las elecciones del Poder Judicial, ya que hay registro de que defendieron a narcotraficantes. Sin revelar nombres, fue lo que afirmó este miércoles el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Anunció que la próxima semana la Cámara Alta presentará una impugnación contra esas personas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Yo creo que no pasan de una veintena, no debo decir los nombres”, dijo a medios de comunicación y agregó que se anulará el registro a esas personas, a pesar de que sus nombres ya se imprimen en las boletas electorales.

Gerardo Fernández Noroña, pidió este miércoles que tanto el Poder Judicial de la Federación, así como el INE, no dejen participar a candidatos a jueces, magistrados y ministros, luego de que el mismo senador señalará que hay casos de candidatos con nexos con el narcotráfico.

"Se puede señalar a una persona excepcionalmente que se ha cuestionado en su integridad, en su idoneidad para integrar al nuevo Poder Judicial, el narco no tendrá el poder, si hay un caso de alguna persona ubicada como un juez que manera sistemática y permanente entrega amparos al narco, los libera, nosotros no tuvimos alguna incidencia, y es responsabilidad del poder judicial que ese tipo de aspirantes no participe".