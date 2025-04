La UIF apunta al corazón del segundo piso de la 4T

MORENA Y LA 4T no terminan de asimilar sus estruendosas victorias electorales, pintando de guinda la geografía del país, y ya empiezan a explosionar, mucho antes de las elecciones intermedias de 2027.

Lázaro Cárdenas Batel y Pablo Gómez

Ayer le conté que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a cuentas a su rancho de Palenque a su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, para ponerle un freno a sus ambiciones presidenciales.

Sus excesos y protagonismos han molestado a la Presidenta Claudia Sheinbaum porque causan confusión en las bases cuatroteístas y envalentonan a los diferentes grupos políticos que ya miran a 2030.

Ricardo Monreal

Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Marcelo Ebrard y Luisa Alcalde representan facciones al interior de Morena que se están empezando a mover política y financieramente.

Como si esa rebelión no fuera suficiente, ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está apuntando al corazón del segundo piso de la 4T, enrareciendo todavía más el de por si ya farragoso ambiente.

Resulta que Pablo Gómez se dio a la tarea hace unas semanas de empezar a investigar las cuentas personales y operaciones financieras de funcionarios de primerísimo nivel del gabinete de la doctora.

Edgar Amador

El caso que ya trascendió públicamente es el del secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, pero no es el único de los colaboradores cercanos a Sheinbaum.

Apunte también a la secretaria de Energía, Luz Elena González, del primer círculo de la Presidenta, y también a su Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, también de toda su confianza.

Las indagatorias de Gómez alcanzan también al actual secretario de Educación Pública y ex presidente de Morena, Mario Delgado, y al anterior jefe de la UIF y ahora director del IMPI, Santiago Nieto.

Pero el que más llama la atención por su cercanía con Sheinbaum y por el papel que está jugando ahora mismo en la relación con el gobierno de Donald Trump, es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Omar García Harfuch

Nadie sabe qué está motivando al viejo líder del 68 a investigarlos. Muchos creen que es otra más del que vive en Chiapas.

Raymundo Morales

SIN QUERER, LA Presidenta Claudia Sheinbaum se anotó un gran punto a su favor que podría usar como argumento demoledor en su próxima comunicación con el Presidente Donald Trump. Estamos hablando del millonario negocio del huachicol fiscal que se obtiene por la importación de combustibles disfrazados de aditivos para aceites lubricantes. Y es que el operativo de la semana pasada en el puerto de Tampico, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel, armas de distintos calibres y vehículos, llegaron en un barco procedente de Galveston que es propiedad de un prominente empresario texano con fuertes nexos con el Partido Republicano de Trump. El secretario de la Marina, Raymundo Morales, le expuso a la doctora que tenían identificados a los tres principales buques que se dedican a mover hidrocarburos que se obtienen principalmente de refinerías texanas. He ahí un elemento de negociación.

Gao Feng

LE DECÍA QUE Adrián Ruvalcaba ya es el nuevo director del Metro y que una de sus encomiendas será supervisar el mantenimiento de la Línea 1, objeto de un arbitraje con el gigante chino CRRC. Pues en relación a esta controversia, resulta que el Juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de Gabriel Armando Lucero Landavazo, negó el amparo a la firma que lleva aquí Gao Feng por lo que hace a la aplicación de una multa de más de mil millones de pesos que se le impuso por retrasos en las obras de reparación. En su resolución, plantea que el Metro está autorizado como particular a hacer efectiva la pena convencional, ya que al imponerla no actuó como autoridad. CRRC tiene 10 días hábiles para recurrir tal resolución. Interesante precedente por tratarse de una empresa china y que tocará decidir al nuevo sistema judicial mexicano.

Jorge Nacer Gobera

FIBRA EDUCA, DE Jorge Nacer Gobera, colocará en los mercados internacionales hasta 500 millones de dólares de Certificados Bursátiles Fiduciarios para utilizarlos en la construcción de infraestructura educativa. Actualmente, Nacer Global cuenta con 23 diferentes marcas en 29 estados del país. El fideicomiso que dirige Raúl Martínez Solares posee en su portafolio alrededor de 70 inmuebles. Citi, que comanda Álvaro Jaramillo, y BTG Pactual, que capitanea Javier Artigas, son los agentes financieros. Aún y con el ambiente financiero enrarecido por la guerra arancelaria desatada la semana pasada por Donald Trump, existe gran apetito e interés de fondos americanos y europeos por invertir en el sector educativo mexicano.

Vicente Bañuelos

PUES CON LA novedad de que los acreedores de la operadora de acuarios y espectáculos con mamíferos marinos, Controladora Dolphin, acaban de solicitar a la Jueza Segunda en materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta, el desistimiento del concurso mercantil que fue admitido el 28 de enero pasado. De este caso ya le platicamos. La compañía arrastra un pasivo de unos 200 millones de dólares. Resulta que a finales de marzo hubo una asamblea en la que Prudential, MetLife y Cigna desconocieron a Vicente Bañuelos y a su bufete Clyde, firma que representa a Eduardo Albor, quien es el accionista mexicano. Le habíamos platicado que Albor traía sus diferencias con Baker & Mckenzie, los abogados de las aseguradoras. Este despacho llegó con el de Jaime Guerra y solicitó las revocaciones. Bañuelos ya contestó.

Yasmín Esquivel

UN MILLÓN 250 mil pesos se supone que es lo que el INE autorizó como tope a los aspirantes a puestos de jueces, magistrados y ministros para invertir en sus campañas de promoción en los 54 días que restan para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Estamos hablando de apenas unos 20 mil pesos diarios. ¿Quién está respetando tal techo? Por lo menos la ministra Yasmín Esquivel no, sobre la que recaen los señalamientos de que está destinando sí un millón, pero ¡diarios! A la togada la quieren bajar los del ala dura de la 4T, léase Martí Batres y todos los que apoyan a su hermana, la ministra Lenia Batres, por gastos anticipados. Pero no la van a tener fácil porque Yasmín no es mal vista por Palacio Nacional y un buen grupo de abogados y litigantes.

