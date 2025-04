El Instituto Federal de Defensoría Pública ayuda a repatriados

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ayuda jurídicamente a los mexicanos que han sido repatriados desde Estados Unidos.

Las personas que se encuentren en esta situación pueden recibir orientación, asesoría o representación legal gratuita en todo el país.

En entrevista con El Heraldo de México, Emmanuel Méndez, asesor jurídico del IFDP, detalló que el pasado 15 de febrero acudió con otros integrantes del Instituto a ofrecer esta ayuda a los mexicanos que fueron repatriados y que arribaron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Tuvimos acceso a un vuelo de repatriados en el que se atendieron a 132 personas, lo que notamos es que la gente llega con quejas.

“Se les mencionan los derechos que tienen como que se le expida una constancia de repatriado, que eso se los entrega el Instituto Nacional de Migración, si no tuviera cómo hacer llamadas con familiares se les puede apoyar en ese sentido”, indicó.

Explicó que se les informó de la existencia de la Tarjeta Bienestar Paisano del gobierno federal, que ofrece dos mil pesos a mexicanos repatriados.

Al pisar territorio mexicano, detalló, la mayoría de las personas buscaban llegar lo más pronto posible a su lugar de origen para regresar a Estados Unidos.

“La orientación es cuando el asunto no es competencia de nosotros, la asesoría es cuando sí es competencia de nosotros, pero por alguna situación en concreto no se puede llevar a cabo la representación; y la representación si ya intervenimos totalmente en algún asunto jurídico que perjudique en este caso a los representados… a lo mejor podría ser llevar el asunto cuando no les quieren dar algún medicamento, que llegaran con un padecimiento y derivado de esta atención en primer contacto que tuvimos en su llegada a territorio mexicano, nos buscan más adelante”, detalló.

Por Diana Martínez

