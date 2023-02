El gran momento que vive el América

A poco menos de un año que se anunciara la llegada de Fernando Ortiz como nuevo director técnico del América, era difícil imaginarse lo que podría llegar a hacer con este equipo. El tiempo y su dedicación hablan por sí solos.

Su llegada causó muchas dudas para el aficionado azulcrema y con justa razón, el estratega argentino sólo había tenido experiencia en el futbol paraguayo. No era lo mismo dirigir a equipos guaraníes que venir a entrenar al club más grande de México.

Sin embargo, Tano, con el buen futbol de sus jugadores, ha logrado una conexión entre el plantel y la afición muy fuerte. Es difícil recordar la última vez que sucedía algo similar; nos tendríamos que remontar, a lo mejor, a la era de la primera etapa de Miguel Herrera o de Mario Carrillo.

Cada vez que las Águilas juegan en el Coloso de Santa Úrsula es literalmente una fiesta; los fanáticos se entregan completamente a su equipo y los jugadores responden de la misma manera en la cancha. Hay que destacar que los de Coapa no pierden en el Estadio Azteca desde hace un año, y en la presente campaña se mantienen invictos.

El nivel que están teniendo los jugadores es espectacular. Lo de Richard Sánchez, Fidalgo, Leo Suárez, Henry Martin y compañía, están siendo para remarcar; en especial, “La Bomba”, que es líder goleador con nueve goles. Agregando que suma cinco asistencias; es decir, el delantero ha tenido inferencia en 14 anotaciones de las 19 que suman los cremas en el Clausura 2023. Ojalá continúe brillando, es el mejor mexicano actualmente.

El equipo gana, juega bien, marca goles y brinda espectáculo. Lo único que le falta es el título, pero jugando de esta manera es cuestión de tiempo. El América tiene que seguir trabajando, y hablando en la cancha como lo están haciendo. No pueden caer en el error de escuchar lo que hable la prensa o excesos de confianza.

Aunque no todo es miel sobre hojuelas. Fernando Ortiz declaró al terminar el encuentro del pasado domingo: “Defensivamente no estamos como queremos, pero ofensivamente sí”; habla de la gran autocrítica del estratega, y no dejarse cegar por las victorias.

Los próximos encuentros para los azulcremas no lucen nada fáciles, pero con este conjunto, que se conoce de memoria, no debería ser problema terminar la temporada regular, al menos, entre los tres primeros de la tabla. El trabajo del plantel consiste en corregir esas pequeñas fallas para el inicio de Liguilla, porque un Tigres, Monterrey, Pachuca, en las instancias finales, no te van a perdonar un descuido.

El grupo tiene un espíritu diferente al resto de los clubes. Es la constancia y perseverancia lo que le puede dar al Tano la gloria con las Águilas. Está claro que al América sólo se le exige el título, ahora lo que no se le puede negar es que son un gran ejemplo para Chivas, Cruz Azul y Pumas de cómo se debe de competir. No importa el entorno del equipo, un grande debe estar peleando siempre en lo alto por el título e, indudablemente, las Águilas se comportan como deben.

POR MARIANO TORRES

@MARIANOTORRESH

LSN