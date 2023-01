El INE pide democracia pero ataca la libertad de expresión

En los últimos días, hemos visto una campaña muy fuerte “defendiendo” la democracia por parte el Instituto nacional electoral. Esta campaña ha sido orquestada por el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y uno de los consejeros más influyentes en el INE Ciro Murayama.

Promotores de la democracia, argumentan que “La democracia no se toca”.

Después de los ataques arteros y reales desde Palacio Nacional al Instituto, los dos consejeros dan una ofensiva con esta campaña “camuflajeada” con un libro escrito a cuatro manos. Un manual ciudadano y un alegato en defensa de la democracia (ellos lo autodenominan).

Una ofensiva EGOÍSTA y doble moral, ya que defienden un valor, pero por omisión, permiten que otro sea atacado.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Cientos de periodistas por todo el país, están siendo atacados por medio de denuncias por presunta “violencia política de género”. También son presas de estrategias legales ordenadas por políticos y funcionarios públicos no solo contra periodistas, sino contra ciudadanos convencionales, que no por serlo, quiere decir que no gocen de este derecho humano y constitucional.

El Instituto Nacional Electoral es el órgano regulador de la “violencia política de género” para algunos resultaría innovador, pero para otros; es un método de silenciar voces y conciencias.

El instituto electoral invade al terreno judicial, justificando que es un tema electoral (sin ejercer los procesos legales correctamente) y; aunque los procesos jurídicos estén estipulados en el reglamento de quejas y denuncias (en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género), no se aplican en el orden debido, ni con los criterios precisos.

Este proceso de “perfeccionamiento” de la ley, ha trasgredido a los derechos FUNDAMENTALES de los individuos. La indiferencia de los consejeros electorales nacionales y estatales, está permitiendo que políticos utilicen la ley con argucias legales para silenciar a ciudadanos y periodistas.

La democracia ha costado muchos años y muchas vidas, sin embargo; la democracia no se hubiera logrado sin el libre derecho de pensamiento y a la libertad de expresión.

El debate y las ideas fueron el motor para definir la democracia como sistema selector de decisiones y gobierno.

Es aberrante que el consejero presidente Lorenzo Córdova y Ciro Murayama estén distraídos en sus batallas políticas, justificándose con la bandera de la democracia, cuando en la vida cotidiana, los ciudadanos y periodistas están siendo violentados en sus derechos en sus propias narices (y según el INE) “conforme a derecho” se apliquen medidas cautelares que violan el artículo 6,7 y 8 constitucionales.

Defender la democracia es algo digno por lo que luchar. Pero no se puede defender la democracia sin defender la libertad de pensamiento y de expresión.

No puede haber democracia sin libertad. Las democracia dirigida sin el debate y sin el intercambio de ideas, tan sólo se convierte en una dictadura.

Los procesos de perfeccionamiento deben de ser progresivos no regresivos.

Los ciudadanos libres y periodistas EXIGIMOS a los consejeros del TODO EL PAÍS defiendan la libertad de expresión y dejen de silenciar voces por medio del mecanismo de “medidas cautelares por violencia política de género” sin tener en sus manos un veredicto y los elementos suficientes, tan sólo por el hecho de verse “innovadores” en “leyes de vanguardia”. Irrumpiendo así, los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos.

POR SEGIO SOTO AZÚA

