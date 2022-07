Mal y de malas la situación de los trabajadores del IPN

Los responsables de dejar impecables las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), donde comanda Arturo Reyes Sandoval, son víctimas de atropellos en sus derechos laborales, recientemente un colaborador argumentó que fue despedido de manera injustificada por parte de la empresa Joad Limpieza y Servicios.

El afectado relató malos tratos y expuso su caso, a través de una misiva que entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), de Luisa María Alcalde, en dónde reveló detalles de la compañía ganadora de un convenio por 300 millones de pesos que lo separó de su labor al exigir condiciones de ley.

En el documento afirmó que la empresa relacionada con José Juan Reyes Domínguez no tiene contrato firmado con los empleados, que no han sido afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, de Zoé Robledo, además que en ocasiones les es retenido el sueldo sin justificación, no reciben incapacidades por riesgo de trabajo o enfermedad en general. Además, que ni siquiera cuentan con recibos para acreditar sus salarios.

Al considerar los abusos, desde mayo se solicitó que el director General de Inspección Federal del Trabajo, Fernando Jordan Siliceo, acuda a la firma para verificar que cumpla con lo establecido en el Registro de empresas prestadoras de servicios especializados (REPSE).

En ese sentido, el quejoso aprovechó para referir que Joad Limpieza y Servicios también se desempeña en dependencias como la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Roberto Salcedo; el Instituto Mexicano del Petróleo, de Marco Antonio Osorio Bonilla; Profeco, de Ricardo Sheffield; y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Víctor Manuel Villalobos Arámbula, entre otras.

Sobre el caso también se desprende la carpeta FED/CDMX/SPE/0001/2022, radicada en la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, para averiguar el supuesto uso ilícito de atribuciones y facultades por parte de José Hipólito Rosas Molina, al frente de la Dirección de Servicios Generales, así como de Silvia Atayde Yáñez, al asignar el jugoso acuerdo.

Por lo pronto ya veremos si las autoridades toman nota sobre el asunto, ya que muchos también no denuncian por miedo a perder su empleo y más al saber que 4 de cada 6 mexicanos no cuentan con un trabajo, tras la pandemia por COVID-19. ¡UFF!

Bien por el equipo de Traxión, que comanda Aby Lijtszain, consiguió de nueva cuenta crecimientos a doble dígito, tal como reportó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al segundo trimestre del año el flujo operativo neto se elevó 33.2% al sumar 939 millones de pesos, mientras que los ingresos consolidados culminaron en 4 mil 944 millones de pesos con aumentos de 17.2%. De acuerdo con el líder de la compañía con presencia en toda la cadena de suministro, el éxito se debe a la estrategia comercial, así como al impulso dado por la división de Logística y Tecnología.

Y es que aunque este segmento se estrenó a principios del año pasado, sus efectos han sido más que favorables, sobre todo si se considera el crecimiento de 21.4%, gracias a que las aplicaciones inteligentes se catapultaron 61.7%. Sin embargo, los logros no paran ahí, ya que la utilidad neta llegó a 137 millones de pesos y que cuatro de las subsidiarias fueron reconocidas por la Semarnat, de María Luisa Albores, por reducir en conjunto 105 mil toneladas de CO2 como parte de un programa voluntario. ¡Enhorabuena!.

