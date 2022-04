Pequeñas con gran influencia

La moda en Japón no es una cuestión sólo de fans de Sex in the City y estudiantes de diseño entusiastas de la cultura popular. En las calles puedes observar a gente de todas las edades con gustos completamente diferentes luciendo conjuntos dignos de estar en una pasarela, y los niños japoneses no son la excepción.

Coco (@coco_pinkprincess en Instagram) de 11 años de edad, creció rodeada de personas interesadas por la moda, ya que sus padres son dueños de la tienda de ropa vintage Funktique, en Harajuku, que en sí es uno de los lugares con gente más stylish en el mundo, así que no es sorpresa que su cuenta de Instagram, con 582 mil seguidores, sea un catálogo de outfits divertidos e imaginativos de los cuales muchos, no sólo niños, sino adultos también y hasta otros influencers de moda pueden tomar notas y aprender.

En su corta vida ya ha logrado lo que muchos sueñan, como trabajar con marcas de reconocimiento mundial como Gucci o Chanel y aparecer en revistas como Elle y Vogue, entre muchas otras. Tsumira (@Tsumire1224 en Instagram), madre y diseñadora de moda taiwanesa que reside en Tokio, sin duda ha sido la influencia más grande de su pequeña hija Ivy; la estrella del street style, de siete años de edad (@ivybabytokyo en Instagram) a su corta edad ya tiene 13,7K seguidores en su cuenta de Instagram donde muestra sus outfits con los que expresa su estilo con vestidos retro, kimonos y sus sandalias Gucci.

Es verdad que estás pequeñas influencers pueden darse el lujo de vestir a los siete años con marcas que la mayoría de nosotros no podemos comprar ni en nuestros sueños, pero si vemos más allá de las marcas y las revistas, podemos aprender mucho de la forma tan genuina en la que estas pequeñas seleccionan sus looks. Empezando por perder el miedo a los colores vibrantes y contrastados.

A Coco le encanta combinar sus playeras con pantalones acampanados en colores llamativos, como rosa mexicano y violeta. También le encanta agregar interés por medio de la textura; por sus fotos podemos ver que es fanática de los sombreros floreados y de peluche. Ivy, por otra parte se inclina más por patrones de tela intrigantes, ya sea un estilo psicodélico o un diseño de animalitos.

Estas pequeñitas no se han vuelto tan populares sólo por que nos llenan de ternura con sus poses dignas de modelo profesional, también nos recuerdan que la moda no es sólo ventas y tendencias. Nos invitan a revisitar lo que hemos aprendido y así volver a ver la moda desde un enfoque fresco y divertido y que toma como prioridad la experimentación y la expresión personal.

POR REGINA PALACIOS

