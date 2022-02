Influencers japonesas que debes seguir

Las mujeres japonesas con más seguidores en Instagram no son tu influencer común. Estas mujeres, que todo aquel interesado en el mundo de la moda debería tener en su radar, además de tener un gran estilo, son una fuente de inspiración y te motivarán para perseguir tus sueños, ya que cada una de ellas es un ejemplo de cómo se puede ser exitoso siendo fiel a tu visión.

Empecemos con Kiko Mizuhara, la puedes encontrar como @i_am_kiko en Instagram, modelo y actriz que ha trabajado para diseñadores como Jeremy Jcott y Nasir Mazhar, además de haber realizado editoriales con las revistas de moda más reconocidas.

En su perfil comparte fotos de sus viajes, behind the scenes de sus trabajos de modelaje y sus mejores looks. Su estilo puede describirse como joven, colorido y artístico, valores que representan a la perfección su marca @officekiko, donde enfoca su creatividad haciendo colaboraciones con artistas de diferentes rubros, creando así diseños de moda únicos, joyería innovadora, piezas de arte y hasta extensiones de cabello de diseñador.

Tenemos también a Rola. ¿Cómo empezar a describir a Rola? Es una modelo y actriz de ascendencia bangladesí, la cual ha sido una gran figura en Japón por años a partir de volverse famosa en 2008, al modelar para importantes revistas japonesas como Vivi y Pop Teen. Ha participado en incontables campañas comerciales y pasarelas. Si has tenido la oportunidad de viajar a Japón es seguro que has visto su cara en algún anuncio mientras tomas el tren, o la has visto comentando en algún programa de televisión.

Su cuenta de Instagram, @rolaofficial, tiene un tono minimalista y elegante, enfocado a vivir una vida saludable y sustentable. Comparte fotos de sus workouts, sus perritos y sus comidas tradicionales. También es cofundadora de la marca @StudiR330, donde puedes encontrar prendas sustentables como abrigos hechos a partir de botellas de PET recicladas.

Por último, la estrella del momento, la inigualable Naomi Watanabe. @watanabenaomi703 en Instagram. Comenzó como comediante/actriz activa desde el año 2007, y al mismo tiempo que fue ganando popularidad también se ha posicionado como un ícono de la moda en Japón.

Siguiendo con la tendencia de las influencers anteriores, también tiene una marca de ropa, @punyus, que a través de prendas casuales refleja la cultura popular de los jóvenes japoneses. Su estilo personal, utilizando colores vibrantes y formas exageradas, es completamente pop y surrealista, siempre salpicado con un poco de humor que va muy de acuerdo con su cautivadora personalidad.

POR REGINA PALACIOS

@babyblue____

MAAZ