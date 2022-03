Del 2° piso al AIFA: El sello AMLO en obras

Hace tres días, inauguró (con pendientes) el Aeropuerto Felipe Ángeles. Hace 17 años, el Segundo Piso del Periférico del entonces DF (también con pendientes). Y en ambas ocasiones, el acto fue un pretexto para hablar del contexto: en enero 2005, enseñar músculo por si se les ocurría intentar desaforarlo –lo cual ocurrió– y ser destapado "espontáneamente" para la candidatura presidencial del año que seguía; en marzo 2022, enseñar músculo, a sus dos presidenciables y a dos gobernadores de la Oposición perfectamente presidenciables también y con quienes la 4T trabaja muy cómodamente. Como decía la doctora Virginia Medina Ávila al enseñar Estructuralismo: hay cosas que no cambian.

La tónica del Presidente Andrés Manuel López Obrador para mezclar polémica, política y obra pública ha sido altamente eficiente, como los años recientes y su trayectoria lo demuestran. Siempre en la orilla (no en el ojo, donde todo es calma) del huracán. Y si no estaba ahí, se hacía poner ahí. A fines de 2004, nos encontramos de improviso, tres veces, recorriendo la obra para supervisarla. Bromeaba y me preguntaba-provocaba con gentileza: “¿Cómo vamos, sí acabo a tiempo?”, me decía, pues ante el hermetismo de información del Fimevic (quien reportaba el avance del Segundo Piso) yo publicaba a diario un recuento propio, de a pie, de los trabajos.

También faltaban postes de luz (como pasó aisladamente en la ruta al AIFA); también hubo espontáneos que le madrugaron la inauguración como la señora de las tlayudas (una familia, ésta sí espontánea, recorrió el Segundo Piso un día antes de que se abriera el paseo peatonal convocado por AMLO); también era una obra polémica (en aquel 2005, era una obra anti-ecológica, para los ricos con auto y así atizaba el fuego). Y seguramente, también en esta ocasión, lo que parezca tumba política no será sino plataforma de despegue.

En 2005, lo desaforaron y un año después le negaron un resultado favorable en la elección a la Presidencia. Ahí comenzó a correr en otra pista que lo llevó a donde está hoy. En 2022, reunió a cuatro figuras presidenciables: el Canciller Ebrard, la jefa de Gobierno Sheinbaum, y los gobernadores priistas Omar Fayad y Alfredo Del Mazo. Ninguno de ellos, lejanos al Presidente. ¿Cuál será la pista en la que corran éstos (y el Presidente) a partir de ahora?

Si algo nos enseñó es que ni todo lo sólido se desvanece en el aire ni el ser es tan insoportablemente liviano como para dar por muerto a ninguno de éstos en sus próximas e inmediatas batallas políticas, sean consultas, revocaciones, precandidaturas o lo que venga. Por cierto, el único ausente en aquel 2005 y ahora fue el senador Ricardo Monreal. Mero dato. ¿Futuro incierto?

Consulta y activismo

Dos personajes de Morena en el Edomex están muy activos en la promoción de la participación ciudadana para la consulta de revocación de mandato el próximo 10 de abril: Daniel Serrano, el dirigente del grupo morenista Los Puros, quien ha llevado a cabo asambleas informativas desde 30 días antes de esa fecha y ha conseguido una amplia convocatoria que, incluso, podría servir para cualquier otra cosa… como armar una estructura para precampañas venideras a inicios del próximo año, ¡quién sabe!

El otro es el diputado local por Tlalnepantla Max Correa, quien tiene el objetivo de duplicar la cantidad de votos que aportó el municipio en agosto, cuando se consultó sobre el juicio político a ex presidentes. Esta semana, sostuvo una reunión con dirigentes morenistas en la localidad, para afinar detalles.

Rankings y efeméride

Ayer, a 24 años de la muerte de Colosio… Colosio renace. En el aniversario del asesinato del sonorense Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, alcanzó el número 1 en un ranking nacional de alcaldes, entre 61 ciudades del país. Asimetrías y paralelismos, diría Borges.

