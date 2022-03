He aquí, el nuevo fiscal de Edomex

Mañana, la Legislatura del Edomex debe mandar al gobernador Alfredo Del Mazo una lista de 10 personas (de 43 inscritas) que aspiran a la Fiscalía local, luego que dejara el cargo Alejandro Gómez. He aquí una sublista con 7 de esos 10 nombres, entre los que, según los evaluadores, está la próxima persona que la encabezará.

Esta designación tiene un jaloneo político adicional: la nueva Fiscalía durará 9 años, así que abarcará el último año y medio de Del Mazo, el próximo sexenio –que podría no ser del PRI– y un año y medio del periodo 2029-2035. Morena –primera minoría en la

Cámara– no cederá fácilmente, pues podría tratarse de su propia Fiscalía; el PRI querrá asegurar la posición, sea que sostenga o no (sobre todo si no) la gubernatura, y el PAN querrá ser el fiel de la balanza. La Jucopo la encabeza Morena, con Maurilio Hernández.

Pero la alianza PRIANRREDÉ es más grande que el partido guinda. Del Mazo tiene 10 días para formar la terna, y devolverla a votación.

Estos son 7 de los nombres que, aseguran, estarán en la lista:

1. José Luis Cervantes, magistrado del Tribunal de Justicia estatal, hijo del ex titular de la Sedena con Zedillo, Enrique Cervantes, y subprocurador de justicia con Alberto Bazbaz, el tristemente célebre personaje que elaboró la tesis de que la niña Paulette murió invisiblemente asfixiada, ante los ojos de todos. Además, tiene vínculos con el inhabilitado y polémico Alfredo Castillo, exhibido por su actuar en la Conade y también en el Caso Paulette.

2. José Carmen Castillo Ambriz. Suplente del diputado Maurilio Hernández. Filia total con el Grupo Texcoco, postura hegemónica de Morena en Edomex que lo ubica cercano a una tribu que cada vez está más lejos de los afectos de AMLO.

3. Edmundo Garrido. Él fue procurador de Justicia con Miguel Ángel Mancera en la CDMX. Dicen que Morena ni el gobierno estatal quisieran poner este nombre en la mesa para, tampoco así, generar desazón en Palacio Nacional, donde está no sólo vetado, sino hasta perseguido, todo lo que huela a Mancera. En seguida, cuatro aspirantes, todos de la actual Fiscalía:

4. Rodrigo Archundia, el encargado de Combate al Secuestro;

5. Dilcya García, fiscal para atender la Violencia de Género;

6. José Antonio Montiel, ex coordinador de asesores del ex Fiscal, y

7. Claudia Romero, la Contralora. Van por su cuenta, pero lo más probable es que se sumen al nombre más favorecido de éstos. La moneda está, cada vez menos, en el aire.

AL ALZA, KURIÉTARO

Querétaro sigue alzando el vuelo en su arranque de sexenio. El gobernador, Mauricio Kuri, vuelve a dar ejemplo de versatilidad e inclusión acompañando a los integrantes de la GOAN, en la reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto.

Con esto, hay quienes afirman que el mandatario subraya que es importante trabajar de manera coordinada y con unidad, pero también con propuestas, como la mejor forma de generar grandes resultados para su entidad.

