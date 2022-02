Edomex 2023: Mujer contra mujer o vs. un alcalde

Comienzan a correr las hipótesis y trascendidos sobre los nombres de quienes buscarán la candidatura de sus respectivos partidos para la gubernatura 2023 en el Estado de México. Aquí, va una más.

Se dice que en el PRI ya definieron prácticamente la paridad de género para sus elecciones estatales en 2023. Si, como todo apunta ahora, en Coahuila el tricolor presenta como propuesta de la alianza PRIANRREDÉ (si dura para entonces) a un hombre, implica que en el Estado de México sea mujer la propuesta del PRI mexiquense, que se prevé lleve mano en la nominación de –­en este caso­– la candidata al gobierno.

Se dice que perfiles para ello hay dos, pero uno es el que más votos le significa y suma al PRI: la diputada Ana Lilia Herrera, la segunda mujer más votada en la pasada elección, la más votada de todo Edomex y quien ha ganado todas las elecciones en las que se ha presentado.

Así las cosas y con la información que trasciende respecto a que el Grupo Texcoco (el mandamás de Morena-Edomex) se ha desinflado y hasta diluido en las posibilidades de definir esa candidatura (A fuego lento, 23 de febrero de 2022, de El Heraldo de México, que publica nuestro Director Editorial Alfredo González Castro), se abren otras posibilidades, que llevan semanas barajándose.

Una, que mencionamos en este espacio hace dos semanas, es el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien ya fue dos veces candidato a esa gubernatura. Pero la otra, que poco se ha mencionado, es de otra persona que, además de mantener la competencia entre mujeres, también ya recorrió la entidad buscando el voto por el Gobierno estatal: Yeidckol Polevnsky.

Trascendió que hay grupos intestinos de Morena en Edomex (de esos que están prohibidos pero siempre han existido) que están organizando encuentros con perfiles, para valorar, y han buscado o están por sumar a esos foros a Polevnsky.

Pero si no corre por ahí, y se busca una cara nueva –que no un liderazgo reciente– está un nombre que ha incrementado notoriedad en este rubro, desde que ganó su elección el año pasado: Adolfo Cerqueda, el presidente municipal del segundo municipio más poblado del país: Ciudad Nezahualcóyotl. Que no se pierda de vista su perfil, su gran conecte con la gente y sus programas de trabajo innovadores. Ahí, tienen otro nombre más en Morena. Dicen que todavía falta mucho… pero ni tanto.

DESARROLLO QUERETANO

Esta semana, el gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, presentó el Plan Estatal de Desarrollo, el documento sobre el cual se basarán no solamente los seis años de su gobierno, sino que apuesta por estrategias a tres décadas.

Quienes lo han empezado a desmenuzar, señalan la fresca visión de futuro que tiene, pero partiendo de las posibilidades reales y actuales de la entidad,

Se dice que el proyecto visualiza un México floreciente, la cual más que ser optimista es una visión constructiva.

Al plan se le conocerá como una apuesta por un modelo de prosperidad sostenible para los siguientes 30 años. Esto, dicen es lo que tiene a Kuri como uno de los principales liderazgos dentro del PAN y una de sus cartas fuertes para el 2024.

ALCALDES TOP

Hablando de panistas, entre los rankings de aceptación ciudadana que circulan, hay cinco albiazules dentro de los 10 mejor evaluados: Santiago Taboada, el de Benito Juárez, CDMX; Fernando Flores, el de Metepec, Edomex, y Marco Bonilla, el de la ciudad capital de Chihuahua. Así dicen “esos datos”.

