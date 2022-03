Él está em(Peña)do en la elección para el Edomex en el 2023

En bajo perfil, más como una silueta de humo que como una presencia tangible, un mexiquense autoexiliado está reapareciendo en la narrativa política y electoral de este año, pero pensando en lo que viene para el Estado de México en 2023. En charlas de café, trascendidos periodísticos y mensajes en los corrillos políticos, Enrique Peña Nieto está de vuelta en la vida de la entidad.

Se decía que en el último trimestre del año se hará notar la presencia virtual del ex Gobernador mexiquense y ex Presidente de México. Justamente, entre octubre y diciembre –a más tardar–, el Estado de México estará definiendo dos temas primordiales para el proceso electoral de 2023: primero, quien podría ser su candidato o candidata a la gubernatura; segundo, si establece o no una candidatura común (las llamadas alianzas) con el PAN y el PRD.

En ambos asuntos, tiene que ver tanto la dirigencia estatal –la verdadera dirigencia estatal, el gobernador Alfredo Del Mazo– y la dirigencia nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno. Ambos personajes estarán midiendo su nivel de confianza entre sí, para ver cómo transitan ambas aduanas rumbo a la elección. En la agenda del Ejecutivo estatal, está el lograr la definición para que el PRI del Edomex nombre candidato hombre, por cuota de género. Así, podría designar a uno de los delfines que están más cerca de los ánimos del Gobernador mexiquense.

Para ello, deberá negociar con la dirigencia nacional de Alito Moreno que en Coahuila designen género mujer en la candidatura; sin embargo, si las cosas continúan como hasta ahora, el favorito en los ánimos del verdadero dirigente estatal del PRI en ese estado, Rubén Moreira, es José María Fraustro Siller, a quien estarían nombrando candidato. La segunda aduana, establecer o no una alianza, también depende de una negociación fina entre el Edomex y la oficina de Buenavista.

Si no logran un entendimiento, el nacional podría decidir que sí vaya la alianza, pero que sea otro partido del Edomex el que designe candidata (o candidato), dejando fuera las opciones del mandatario Del Mazo. Eso, el PRI de Alito ya demostró que se puede hacer: el caso de Hidalgo marcó un precedente de cómo colar a sus personas favoritas, por la vía que se requiera.

Para suavizar esa tensa calma y facilitar acuerdos en los que ambas partes puedan confiar, está justamente la figura del ex Presidente: la gran relación con Alejandro Moreno (a quien hizo gobernador en 2015) y los lazos de sangre con Del Mazo, a quien le favoreció con la candidatura en 2017, convierten a Peña Nieto en el personaje que tenderá puentes de entendimiento para que ese tema se resuelva en un ganar-ganar. Con ello, el atlacomulquense, desde el extranjero, estará empeñado en sacar el resultado para el Edomex… y lo que venga después.

Querétaro, sede Michelin

Este miércoles, en la ciudad de Querétaro, inició la tercera conferencia de la Red Internacional de Ciudades Michelin, de la cual es co-presidente el alcalde de esa ciudad, el panista Luis Nava.

Ahí, representantes de 33 ciudades de 17 países comparten experiencias en prácticas de planeación, reactivación económica y movilidad, entre otros temas.

Es la primera vez que este evento ocurre en una ciudad de América, por lo cual el Gobernador del estado, Mauricio Kuri, no escatimó en felicitar al alcalde Nava por lograr la sede y tan buena convocatoria en un momento en el que urge demostrar que esto es Querétaro.

