¿Una solución para Rusia?

Hace apenas un mes, cuando se inició la invasión rusa contra Ucrania, el gobierno de Vladimir Putin esperaba una rápida victoria.

"Los líderes rusos esperan que las tropas ucranianas se nieguen a luchar y que el Ejército se desintegre. No descarto fuertes resistencias en algunas partes del país, las más nacionalistas de Occidente, territorios hostiles donde probablemente no entrarán las tropas rusas", comentó Dmitry Suslov, director del Centro de Estudios Europeos e Internacionales de la Escuela Superior de Economía de Moscú, y se dice que uno de los pensadores de política exterior más cercanos al Kremlin.

"El escenario ideal sería la implosión del gobierno ucraniano y un cambio de régimen antes de que las tropas rusas lleguen a Kiev”, dijo al diario italiano Corriere della Sera a fines de febrero, cuando comenzaba la invasión .

Si esa formulación reflejaba la visión de los planificadores de la operación político-militar, los rusos tienen razones para sentirse engañados. Más aún, comienza a haber la impresión de que el gobierno ruso busca una salida honrosa del pantano en que está metido.

Los ucranianos no sólo han presentado una dura resistencia, sino que han ganado la guerra de la propaganda, no importa lo que digan los rusos, y quienes ven a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los Estados Unidos como enemigos, pero olvidan que, en su propio ámbito geopolítico, los rusos son tan temidos o tan resentidos como EEUU en América Latina.

El problema ahora es que nadie sabe exactamente dónde se detendrá la acción militar rusa, aunque el pretexto haya sido la necesidad de "desnazificar" al gobierno de Ucrania y el apoyo a las ahora semiolvidadas "repúblicas populares" de Donetsk y Lugansk, que rusos étnicos buscan independizar desde 2014, con respaldo de Moscú.

La realidad es que a cuatro semanas de iniciada, las tropas rusas están cerca de llegar a Kiev, han ocupado algunos pueblos y ciudades, mantienen cercadas otras y ejecutan bombardeos que sin duda destruyeron instalaciones militares, pero también escuelas, iglesias, hospitales, maternidades y otros blancos civiles.

Esas imágenes son un arma que los rusos no pueden contrarrestar en una guerra que algunos consideran políticamente perdida. Rusia es el país agresor, luego de casi tres meses de amasar tropas y equipo bajo la cobertura de supuestos ejercicios militares. Y en sólo días, los alegatos pasaron de "desnazificar" Ucrania y proteger a las minorías rusas, al deseo de evitar la presencia de una amenaza en sus fronteras.

La realidad es que la pelea se desarrolla en territorio ucraniano, los civiles muertos son ucranianos, las ciudades semidestruidas son ucranianas y ese país no está en la OTAN...

Con todo, se dice, es necesario buscar una salida que le permita salvar cara al gobierno de Putin, que bajo una creciente presión doméstica y renuente a parecer débil ante presiones externas, parece capaz de llegar a extremos indeseables.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM

@CARRENOJOSE1

MAAZ