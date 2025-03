El Doctor Patán se siente muy orgulloso del Bodocón (así lo llamamos afectuosamente en el movimiento). Para ese muchacho, todo ha sido soportar la virulencia, la mala fe, el conservadurismo indigno de la oposición moralmente derrotada, el imperialismo yanqui y sus medios a sueldo, incluidos las redes sociales. De todo ha tenido que aguantar. Que le digan mantenido, cuando es un abogado con una trayectoria académica y profesional, no exagero, cercana a la de la ministra del pueblo.

Que lo etiqueten de “trivago”. Que le echen en cara que se atiborra de Doritos, cuando todos vimos ese carrito de CostCo atestado de cajas de mezcla de lechugas, espárragos, quinoa y kale. Por si fuera poco, en días recientes descubrimos que a ese cónclave de sepulcros blanqueados se suma la inteligencia artificial, última herramienta de la reacción.

Bueno, pues mi Bodoconshain ha dicho basta. El Bodoque decidió contraatacar. Fue así como nos tocó a todos presenciar ese duelo dialéctico, ese mano a mano de intelectos únicos, que sostuvo en días pasados con Grok. El chatbot de Elon Musk dijo que mi Bodo tenía un “estilo de vida lujoso” y probablemente deslizó algunas dudas sobre sus ingresos. Con lo que no contaba era con la contraofensiva del retoño del Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo (EQPMPDM), un chaval que, después de todo, no solo creció al lado del intelecto político más poderoso de la historia, sino que incluso puede presumir de haber heredado un material genético que ya quisiéramos los demás para un domingo.

Uf, vaya despliegue de inteligencia de la otra, de la natural. Le dijo a Grok que lo que decía de su persona era impreciso y falso. Luego, hay que decirlo, se extralimitó, cosa que es normal cuando tu capacidad para tolerar ofensas ha sido rebasada, pero, creo, no del todo recomendable. Empezó a hablar del Tren Maya, de Baker Hughes, de contratos del gobierno, de corrupción. Sin embargo, al final, con un jaque mate impecable y una dignidad republicana digna de lágrimas de emoción, le exigió a Grok que contestara rápido y corrigiera sus falsedades.

No sorprende. Ya su padre, el EQPMPDM, visionario, advirtió alguna vez sobre la amenaza que representan, así dijo, los “robots”. La cosa es que, y ese es el motivo de esta columna, creo que llegó la hora de sumarnos todos a la rebelión iniciada por mi Jose. Llamo a todas las grandes mentes de Morena –Gutiérrez Luna, Noroña, la propia ministra– a combatir a la inteligencia artificial, desde todos los frentes.

Discútanle en redes. Cuestiónenla. Exhíbanla. Es más: llamo a la cámara de diputados a hacer una reforma a la Constitución que diga que, así como las invasiones y el elote no autóctono, está prohibida la IA. Que aquí hay un pueblo digno que ha dicho basta.

#MorenaContraLaInteligencia

#ConElBodoqueNo

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ