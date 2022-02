Manejar un Porsche en hielo

Manejar autos deportivos sin duda es algo que todos queremos y debemos experimentar en nuestra vida, ahora imagina manejar un auto deportivo sobre hielo, ¡es una aventura de otro nivel!

La marca Alemana en México y Latinoamérica, seleccionó a sus mejores representantes para ir a manejar sus autos, a la que resulta ser una de las mejores experiencias al volante de Porsche a nivel global. Esta se llevó a cabo dentro del Circuit Mécaglisse, en Montreal, Canadá.

Esta experiencia es un “Master Class” sobre ruedas, en la que todos los asistentes salen manejando en un nivel superior. En ella se llevan a cabo varias pruebas para los participantes, divididos en grupos de seis, mismos que son guiados por dos instructores líderes cada uno, en medio de varios “Drive Test” los participantes pueden experimentar la rudeza y destreza de los vehículos más representativos de la marca, poniendo a punto cada uno de ellos sobre el hielo.

Foto: Especial

Los instructores vienen de todas partes del mundo, son seleccionados y certificados por Porsche, cada uno cuenta con diferentes logros deportivos en su carrera tras el volante, durante estos talleres dan su punto clínico y de mejoras a cada uno de los distinguidos participantes.

Sin lugar a dudas correr una pista sobre hielo cambia totalmente el sentido del manejo, se siente cada movimiento y de ello depende hacerlo bien o mal, ya que cualquier mínima equivocación deriva en un derrape que te haga girar y posiblemente terminar en un banco de nieve, lo que se vuelve en una tarea complicada para sacar el auto de ahí. La precisión es clave para lograr con éxito cada prueba, aquí no es bueno sentirse “rápido y furioso” porque pisar de más el acelerador puede resultar catastrófico, la velocidad no es la clave, no pasamos de 80km/h, aquí debes tener paciencia y destreza en las manos junto con los pies, el acelerador y el freno se vuelven en tus mejores aliados o en tus peores enemigos, si logras equilibrar frenado, aceleración y movimiento del volante, todo constante y preciso, resultas viviendo la mejor aventura.

Foto: Especial

Porsche lleva a cabo estas clínicas de manejo tanto para prensa especializada en todo el mundo, como para clientes que gusten vivirla, las puertas están abiertas, sólo es cuestión de inscribirse y asistir, sólo hay que recordar que cualquier daño al vehículo, es tú responsabilidad, estamos hablando de modelos Porsche 911, así que no es tarea fácil tomar esa decisión.

POR ANA NARRO

PAL