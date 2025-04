"Amamos a su Presidenta": Shirley Manson, líder del grupo Garbage, respalda a Sheinbaum en el festival Tecate Pal' Norte

Durante su presentación en el festival Tecate Pal’ Norte, que se realizó este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage mostró su respaldo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Amamos realmente a su nueva Presidenta, Claudia Sheinbaum. Ella puede ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en este mundo, ciertamente está ayudando… al menos desde nuestra perspectiva … nos gustaría ver más mujeres en el Gobierno”, comentó ante miles de fanáticos.

En medio del concierto, la escocesa se dirigió al público para hablar del amor que tiene por México y por su mandataria, además de ofrecer una actuación explosiva en la edición 2025 del encuentro musical.

"Gracias Monterrey": Garbage

Garbage subió al escenario Tecate Original pasadas las 19:30 horas. La aparición del grupo fue celebrada por los asistentes, quienes abarrotaron el recinto.

Vestida con un atuendo en negro, con encajes y guantes rojos que contrastaban con su cabellera rubia, Manson capturó de inmediato la atención del público. El espectáculo arrancó con temas como "Queer", "Fix Me Now", "Empty" y "The Man Who Rule the World", que pusieron a cantar y bailar a los presentes.

A lo largo del show, Shirley agradeció en varias ocasiones al público regiomontano en español: “Gracias Monterrey”, repetía entre canción y canción.

Shirley Manson, nacida el 26 de agosto de 1966 en Edimburgo, Escocia, es una cantante y compositora conocida por ser la vocalista de la banda de rock alternativo Garbage, agrupación formada en 1994 junto a Butch Vig, Steve Marker y Duke Erikson. Garbage se destacó en los 90 con éxitos como "Stupid Girl" y "Only Happy When It Rains".

