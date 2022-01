¿La venganza de Cuitláhuac?

No sé si José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, es culpable o inocente de homicidio, como lo acusa la Fiscalía de Veracruz. Lo que sí se ve es que, con la información disponible, no hay elementos de prueba en su contra. Está encarcelado por meras especulaciones o conjeturas, si no es que por la consigna de alguien.

El caso en su contra lo trasciende a él, y hay que leerlo en el contexto de lo que parece una cacería contra opositores al gobernador Cuitláhuac García. A partir de que gobierna, en Veracruz han sido detenidos 24 políticos. Todos, incómodos para el mandatario estatal. A Del Río Virgen, le habría costado su cercanía con otro de los adversarios de García, el senador Ricardo Monreal.

La escalada en el pleito García - Monreal, viene de tiempo atrás. El 19 de noviembre pasado, el senador denunció que el delito de ultrajes a la autoridad era inconstitucional. Dijo que no debía permitirse la violación a los derechos humanos, ante la privación de la libertad de varias personas en Veracruz. Señaló el caso de seis jóvenes que fueron detenidos. Ellos habrían estado en una plaza comercial, los detuvieron y fueron acusados de agredir con cuchillos a policías.

El 7 de diciembre, desde Veracruz, Monreal, llamó al Poder de Judicial de la entidad a no convertirse en cómplice. Una semana después, el 15, un juez federal ordenó dejar en libertad a los jóvenes, al solicitar al juez de control reponer el proceso pues la Fiscalía “no aportaba datos de prueba”. Dos días después, Monreal denunció que el juez de control no los liberó. El senador pidió al juez federal acusar de desacato a los jueces locales y a la CNDH actuar. El 19 de diciembre, los jóvenes fueron liberados. Al otro día Monreal envió un exhorto al Congreso de Veracruz para derogar el artículo 331 del Código Penal que establece el delito de ultrajes a la autoridad.

Tres días más tarde, el 22 de diciembre, fue detenido Del Río Virgen por elementos de la policía ministerial. Lo acusaron del homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones. Ese mismo día, senadores de todos los partidos –incluido Morena- se dijeron sorprendidos por la detención y hablaron del secretario técnico como alguien honorable. Lo mismo me dijo aquella tarde en la radio, en MVS Noticias, el presidente de la cámara de diputados, Sergio Gutiérrez Luna. “Lo conozco hace más de 20 años”, señaló.

En el Senado se integró una Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad en Veracruz, por lo que “a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones”, dijeron legisladores.

El 28 de diciembre, el juez de control Francisco Reyes Contreras, resolvió vincular a proceso a Del Río Virgen, tras una audiencia que duró más de 27 horas, en la que reconoció que no había hecho o testimonio que lo imputara. Se valió de siete supuestos no mencionados por los fiscales.

Dos días más tarde, la CNDH emitió una recomendación a García por violaciones a derechos humanos en la detención e imputación indebida de los seis jóvenes. La Comisión pidió que se denuncie para proceder penalmente contra los responsables y que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad.

Del Río Virgen está detenido a partir de conjeturas, porque no hay hechos ni testimonios que lo vinculen con el asesinato, según el propio juez. El caso no se sostiene jurídicamente. Huele a otra cosa.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

