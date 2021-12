Revive la Conago

Estuvieron casi todos. Llegaron todos, menos uno. Ayer en Tabasco, durante la resurrección de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), 31 de 32 mandatarios estatales se reunieron con el presidente López Obrador. Solo faltó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero no por una diferencia política, sino porque tuvo un viaje y no pudo ir. La estampa recuerda los orígenes de la Conago, cuando era relevante, cuando todos los gobernadores asistían, cuando lo que ahí ocurría importaba. Desde hace más de un año, los ejecutivos estatales no se sentaban a la mesa. La última vez, fue en San Luis Potosí, el 19 de agosto. Después de eso, hubo un encuentro virtual, en enero de este año, pero sólo estuvo presente una veintena de mandatarios. En el inter, 10 gobernadores rompieron con la Conferencia y crearon la Alianza Federalista. Las vueltas que da la vida. Después de la recomposición en el mapa electoral, donde Morena y sus aliados ganaron 12 de las 15 gubernaturas que se diSputaron este año (con excepción de Nuevo León, que fue para Movimiento Ciudadano; Querétaro y Chihuahua, para el PAN), la Alianza quedó muerta y enterrada, y la Conago resucitó.

“Hoy replanteamos la Conago”, dijo Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, nuevo presidente de la conferencia. El mensaje no venía sólo de él, había sido acordado con el resto de los mandatarios, sobre todo los emanados de la 4T, que ahora son mayoría. “La Alianza fue un ejercicio, ya no nos hemos reunido (…), hay que ver si no se le da sana sepultura”, señaló el panista Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato. “Estamos todos (en la Conago), toda la charla fue en torno a unirnos. Eso de la Alianza Federalista hay que darle vuelta a la hoja”, aseguró Samuel García de Nuevo León. Al buen entendedor, pocas palabras. El asunto es para qué servirá esta Conago. ¿Se plantearán iniciativas? ¿Esquemas de desarrollo? ¿Estrategias de seguridad? ¿Se discutirán temas fiscales? ¿O sólo estará supeditada al poder presidencial?

“Nuestros gobernadores y gobernadoras electas han planteado revisar la Conago, plantear un nuevo modelo de relación entre gobiernos de los estados en los cuales seremos mayoría y la Federación, el Presidente de la República. “Se acabó la Conago como instrumento de politiquería, como instrumento para estar exigiendo recursos al Gobierno federal sin revisar sus presupuestos, sin revisar el ejercicio del gasto público en los estados y sin tener cooperación en muchos otros niveles que mejoraría el bienestar de nuestro país; se va a replantear esta organización para tener un nuevo modelo de interlocución, cooperación con el Ejecutivo”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, en julio pasado, tras reunirse en aquel momento con los mandatarios electos. Hay que unir las piezas. La Alianza se murió, la Conago regresó de entre los muertos. ¿Bajo control del presidente López Obrador? Eso parece. Lo veremos.

