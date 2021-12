INE, el árbitro es jugador

La autoridad electoral se extravió. Está perdida peleando por dinero, no por la democracia. La conversación sobre los sueldos de los consejeros, los presupuestos aprobados y los dineros públicos que necesita, carcome a la Institución encargada de organizar procesos electorales.

“Cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar", dijo el 17 de noviembre el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

No los llamó por su nombre, pero el mensaje iba dirigido a los consejeros del INE que se han quejado duramente por lo que consideran un recorte en el presupuesto del Instituto para el próximo año.

El pasado viernes, Lorenzo Córdova y cinco consejeros electorales más, en una cerrada votación (6-5) aprobaron posponer actividades para la organización de la consulta de revocación de mandato. El consejero presidente insistió en que el INE “de ninguna manera busca suspender o aplazarla”, pero en los hechos lo está haciendo, al señalarse imposibilitado para organizarla con los recursos disponibles. En otras palabras, se resisten a organizar el ejercicio si no les dan más dinero.

Organizar o no la consulta, no es una decisión que puedan tomar. No están para hacer la ley, ni para reorientarla, ni siquiera para interpretarla. Mucho menos para desacatarla. El INE está obligado a actuar en los márgenes de lo que les mandata. Y la consulta de revocación es para el INE una obligación constitucional. Cosa distinta será si no se alcanza el número de firmas necesarias o si se incumple con parte del trámite legal. Pero mientras eso no suceda, el Instituto tiene el mandato de organizarla.

Nuestra democracia cuesta mucho dinero. El INE es uno de los órganos electorales más caros del mundo. Hace rato ha dejado de estar en entredicho la confianza en los resultados, y se sigue gastando un dineral. En lugar de innovar, de utilizar más y mejor la tecnología, de abaratar costos de operación, el Instituto se desgasta en la defensa de sus dineros.

Un presupuesto más austero “no puede ser excusa para incumplir con obligaciones”, dijo Zaldívar. "Hay que tener imaginación y voluntad política", remató. Y sí. Aunque en el seno del INE se piense lo contrario, recargar la conversación en una discusión sobre el presupuesto, lastima a una Institución y sus integrantes.

OFF THE RECORD:

Encuestas sobre la adelantada sucesión de 2024, hemos visto muchas. Pero, por la manera en que está construida la metodología y reactivos, llama la atención una que circula de mesa en mesa y no es pública, levantada por Áltica. A la pregunta, independientemente de sus preferencias, ¿quién considera que será el próximo presidente? Marcelo Ebrard aventaja con el 31%, seguido de Claudia Sheinbaum, con el 17%, Ricardo Anaya, con 10%, y Luis Donaldo Colosio, 5%. Llama la atención la opinión positiva sobre los dos punteros. El Canciller 63%, la Jefa de Gobierno 59%. En atributos, sobre distintos reactivos: Él gana en capacidad, preparación, gestión de la economía, combate a la corrupción… Ella en cercanía con la 4T y con la gente, y honestidad.

*Esta columna baja la cortina de 2021. Nos encontramos en estas páginas el 5 de enero del próximo año. ¡Felices fiestas!

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL