Ómicron entre nosotros

No, no estoy loca. Es la recomendación dada a la ciudadanía por el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer. Y viendo el impacto que está teniendo el virus en nuestro país y que este en ningún momento ha sido controlado producto de las acciones de autoridades sanitarias, la recomendación del funcionario no da confianza.

De hecho, muestra que en México la autoridad sanitaria sigue actuando como si fuese la máxima capacitada en salud a nivel mundial. Las recomendaciones y guías de la OMS en la materia son ignoradas o tomadas en cuenta de acuerdo a lo que le convenga políticamente al gobierno.

Valga subrayar que se resisten a aplicar medidas de prevención generales y/o pruebas masivas de detección del virus, así como la vacunación universal pues, mientras el resto del planeta está viendo las opciones para poder inocular a los más pequeños (de cinco años en adelante), en nuestro país simple y sencillamente se niega la misma, argumentando que la OMS no lo recomienda.



La sensatez brilla por su ausencia cuando los funcionarios siguen cuestionando la eficacia de ciertas vacunas y medicamentos para frenar el Coronavirus, pero sin empacho alguno se compra la vacuna Abdala (fabricada en Cuba) para aplicarla a los mexicanos, mismo cuando la OMS no la ha avalado.

Mientras la Secretaría de Salud y el gobierno federal continúan con sus necedades y reticencias, ya va un año de que inició la vacunación en nuestro país. Ello significa que ya tendrían que estar vacunando a toda la población con el primer refuerzo. De otra forma, el efecto de las primeras dosis se pierde. Sin embargo, seguimos en una situación en la que ni siquiera la mitad de la población mayor a los cinco años de edad tiene lo que se llama ‘esquema completo’, ya no se diga refuerzo…

Sabemos, además, de sus otros reparos. La negativa a hacer pruebas anticovid o a vacunar a los menores de doce años. Negar que viene una cuarta ola con la variante Ómicron o utilizar vacunas que no han sido consideradas por la OMS, como es la Cansino, significa que 2.7 millones de personas (docentes, profesores, sector educativo en general) apenas recibirán la vacuna donada por Estados Unidos, la Moderna. Para fines prácticos, estos tendrán con ello su primera dosis de una vacuna que ha mostrado altos estándares (la otra es como si no contara).

¡Qué bueno que Estados Unidos donó las vacunas! ¡Magnífica la vacunación de los maestros! Pero ya deberían ir en la tercera etapa y no apenas en una primera…

No se puede pedir a los docentes que asistan a clases presenciales, o decirles “ya se pasaron”, como dijo apenas hace dos días el presidente AMLO, cuando la certeza de que sirven las vacunas usadas en ellos no existe.

Las verdaderas cifras no mienten, más allá de los otros datos. México es el tercer país con mayor número de decesos producto del Covid por cada 100 mil habitantes. Con más de 600 mil muertes (cifras también oficiales) y casi cuatro millones de contagios, la única certeza es reconocer la pésima forma en que se ha enfrentado al virus.

Valga un dato más: hasta ahora, el virus conocido que se propagaba con mayor velocidad era el sarampión; su contagio es temido, al grado que por cada caso, se han llegado a evacuar personas a seis cuadras a la redonda. Sin embargo, ahora el Ómicron ha superado la velocidad de contagio de ese otro virus.

Ante esta amenaza, que impactó en un millón de contagiados en un solo día en los Estados Unidos y llevó a que Rusia tenga el millón de muertos por la pandemia, la propuesta de AMLO en el sentido de que no se infunda miedo no es adecuada para un mandatario.

Ómicron está entre nosotros. Terrible que quienes deberían señalarlo y promover políticas públicas para vencerlo, están dejando las puertas abiertas de par en par para que impacte de la peor forma a nuestro país.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

PAL