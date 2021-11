Ómicron y mitin del 1 de diciembre

Aquí una fiesta en puerta, congregando posiblemente a cientos de miles de personas, con cero distancia y pocas medidas de protección de la salud; mientras, diversos países del orbe se blindan en contra de la variante Ómicron del Covid-19, cierran fronteras o al menos no permiten la entrada de viajeros provenientes de algunos países de África. Ello además de fortalecer la vacunación llegando ya a la tercera dosis y solicitando mantener la sana distancia, hacer pruebas y mantener el (o retornar al) uso de cubrebocas.

Aún no se sabe cuál es la peligrosidad de esta nueva variante del covid, pero sí se conoce que su velocidad de contagio es 20 veces superior a las otras cepas conocidas.

El Reino Unido solicita una reunión urgente del G-7 para tomar medidas precautorias de sanidad a nivel mundial, sin impactar en la economía. Entre ellas la necesidad de no tener reuniones masivas, hacer pruebas de forma constante y mantener las medidas básicas que ya conocemos.

Esas acciones netamente de precaución poco importan a la 4T; parecen olvidar, una vez más, que es más fácil y económico prevenir que curar. La intención es, en cambio, festejar tres años del gobierno de López Obrador. Preocupante que aunque juró “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo… mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión…”, los resultados ni siquiera llegan a magros; son más bien alarmantes.

Desconcertante en verdad cuando el número REAL de personas plenamente vacunadas en nuestro país (dentro de los últimos seis meses que comprende la efectividad de la inoculación) no alcanza el 30% de la población, esto de acuerdo a estudios serios basados en información de la Secretaría de Salud y no lo dicho por Hugo López-Gatell.

Se puede esbozar que el propósito de la celebración es apelar a los votantes de López Obrador a tener esa reunión con su líder, ser convencidos por su particular forma de ser y con ello impulsar la propuesta de que den su firma para lograr se realice la consulta de la revocación de su mandato en abril próximo, que no confirmación como algunos anuncian.

La fanfarria muestra una de las complejidades de la 4T. Por un lado, la popularidad y apoyo a la gestión de López Obrador está mejorando en las encuestas de opinión, mientras la calificación para temas específicos de su gobierno es mala, sin olvidar que la población reprueba —con justa razón— muchas de las variables socioeconómicas. Sea inflación, la más alta en los últimos 10 años, la depreciación del peso frente al dólar, el alto precio de la gasolina y gas, el número de muertos por violencia, los feminicidios, el número de muertos por COVID, los pésimos resultados en medio ambiente, y un largo etcétera.

Más allá de si uno tiene ganas de celebrar estos tres años o tiene elementos que criticar al régimen, es de sentido común no llevar a la gente al Zócalo capitalino en grandes números en estos momentos, menos cuando se avisa que el aforo no será limitado, con lo cual será imposible mantener la sana distancia.

En general me parece un desacierto celebrar cuando no existe todavía una victoria clara sobre el covid. La celebración podría tener resultados lúgubres u hospitalarios. No se debe incitar a que la gente llene la plancha del Centro Histórico cuando una cuarta ola de covid cubre el planeta y todavía no se tiene conocimiento suficiente de la peligrosidad de las mutaciones del virus.

Si bien hasta el momento Ómicron es motivo de preocupación, no de pánico (Joe Biden, dixit), habría que actuar con prudencia. Y el cuidar y ver por la población conforme a lo que el primer mandatario juró normativamente hablando incluye no hacer este tipo de reuniones.

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

CAR