Jesús Sesma: el 80% de la población nacional está en contra de la tauromaquia

Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México y Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, celebró que fuera aprobada la iniciativa para que las corridas de toros sean libres de violencia y destacó que “el “89% de la población está en contra de esta actividad.

“El divertirnos a costa del sacrificio, la violencia y la muerte de un animal es algo retrógrada, es inhumano, ya no está dentro del siglo XXI, escuchan la sociedad”, acusó Jesús Sesma.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, argumentó que “ya está en la Constitución el tema del maltrato y de que son seres sintieses y eso ya es una evolución de la sociedad”.

“Si este es el inicio del fin de la tauromaquia hay que agradecerlo Tuvieron 500 años de esta actividad pero la gente y la sociedad ya despertó y entendemos que hay seres vivos que tenemos que garantizarles su derecho”, manifestó Jesús Sesma.

Foto: X @ChuchoSesmaPVEM

Jesús Sesma pidió a los taurinos escuchar a la sociedad y evolucionar, dijo que con esta iniciativa el 98% de los trabajos están garantizados en este país y también señaló que la derrama económica que deja esta actividad solo beneficia a unas cinco familias del país.

Dijo que será una obligación el no sacrificar y el no maltratar a los toros, reconoció que ellos querían que las corridas de toros se eliminarán pero que ya es un gran avance que no exista maltrato físico al toro. Adelantó que los taurinos podrá modificar algunas cosas pero que el maltrato ya no tendrá cabida.