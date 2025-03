Diversificar para erradicar vulnerabilidad

El domingo 9 de marzo, mientras que en el Consejo Nacional de Acción Nacional discutíamos propuestas serias para fortalecer la economía y la soberanía de nuestro país, en el Zócalo de la Ciudad de México el oficialismo convocaba a una asamblea informativa que en principio buscaba responder al gobierno norteamericano por la imposición de aranceles; sin embargo, al anunciarse una supuesta pausa se convirtió en una celebración de lo que denominaron, los excelentes acuerdos para detener la imposición unilateral de aranceles.

Sin embargo, el pasado 12 de marzo se dio a conocer la entrada en vigor de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a México, convirtiendo los anuncios festivos en otro engaño más de Morena a los mexicanos.

En su evento, la presidenta les habló a sus seguidores de respeto mutuo y de un supuesto éxito en las relaciones con los Estados Unidos. Lo que realmente vemos que ocurrió fue otra muestra del sometimiento de este gobierno ante las presiones externas y la incapacidad que tienen para proteger los intereses de México. Quisieron vender como logro el haber conseguido una supuesta pausa de los aranceles que el propio gobierno estadounidense impuso semanas antes, en represalia por la falta de control que tiene México sobre el tráfico de drogas, en particular del fentanilo.

La presidenta ha repetido en diversas ocasiones que entre México y Estados Unidos hay una relación de respeto. Pero, ¿qué clase de respeto es ese que permite que el gobierno de otro país imponga condiciones, plazos y sanciones unilaterales a nuestra economía? ¿Qué clase de respeto es ese donde nos vemos obligados a aceptar medidas externas para controlar un problema que, por incompetencia o complacencia, se ha dejado crecer dentro de nuestro territorio? Si nos amagan un día sí, y el otro también con intervenir incluso, con acciones militares.

Se presume que todo fue producto del diálogo. Lo que no dicen es que el diálogo al que se refieren fue un ejercicio de presión diplomático. El gobierno estadounidense puso el tema sobre la mesa: si México no detenía el tráfico de fentanilo, habría sanciones económicas. El resultado fue una amenaza cumplida y, más tarde, una suspensión condicionada. Y aunque hoy celebren una pausa en algunas sanciones, la realidad es que la espada de Damocles sigue pendiendo sobre nuestras exportaciones, de hecho, la entrada en vigor de los aranceles al acero y al aluminio que inició el miércoles de la semana pasada, provocará una disminución de nuestras exportaciones del orden de 120.3 mil millones dólares. Y de acuerdo con la OCDE, por esa causa, tendremos una recesión del 1.3 en 2025 y del 0.6 en 2026. Señalando que nuestro país y Canadá tendrán impactos severos por su mayor apertura comercial y la importancia de su relación bilateral con Estados Unidos.

Hoy, los aranceles se han convertido en un arma para presionar a México. Y esto ocurre porque actualmente más del 80% de nuestras exportaciones dependen exclusivamente del mercado estadounidense. Como país no hemos hecho nada por corregir esa vulnerabilidad. Se continúa apostando a una economía dependiente, sin abrir nuevos mercados, sin fortalecer la relación con Europa, Asia o América Latina. No se impulsa una política industrial que fomente la producción y el consumo de bienes nacionales para sustituir importaciones. Y lo que es peor, no contamos con una política arancelaria que permita responder de forma inteligente ante amenazas externas.

Desde el PAN planteamos tres medidas clave para corregir esto:

Diversificación de exportaciones, fortaleciendo acuerdos con Europa, Asia y América Latina, para no depender de un solo socio comercial.

Sustitución de importaciones, impulsando el desarrollo de la industria y el consumo interno, para que México dependa más de sí mismo.

Una política arancelaria estratégica, que proteja a los productores nacionales y permita responder de manera ordenada a amenazas económicas externas.

Estas son propuestas responsables y serias, y están basadas en el interés de México.

La dignidad no se proclama en mítines masivos ni se legitima con concentraciones llenas de acarreados y clientelismo. La dignidad se demuestra con hechos, con firmeza, con una política exterior que defienda los intereses nacionales sin claudicaciones.

Nuestra soberanía está siendo vulnerada cuando el crimen organizado impone su ley en regiones enteras del país; cuando el gobierno es incapaz de frenar el tráfico de drogas que provoca crisis internacionales; y cuando dependemos de un solo socio comercial que puede doblarnos el brazo cuando le plazca.

Hoy, desde el PAN, hacemos un llamado a dejar de lado los discursos falaces y reconozcamos la gravedad de la situación. México necesita un liderazgo serio, que se haga responsable de sus decisiones y que defienda verdaderamente nuestra soberanía.

POR JORGE ROMERO HERRERA

@JorgeRoHe

Presidente del PAN

MAAZ