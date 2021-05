¿La tecnología te afecta la cabeza?

Desde que tengo memoria, a las nuevas tecnologías siempre se les ha atribuido como consecuencia de su uso o adopción algún tipo de “mal” relacionado a la salud, como trastornos mentales, un “nuevo” mal hábito, o dificultades en la educación de los hijos, entre muchas otras consecuencias o connotaciones negativas en su aparición y uso.

Desde la llegada del internet, pasando por el uso de los teléfonos inteligentes, la aparición de las redes sociales o incluso la prominente entrada a nivel global de la nueva señal 5G, por mencionar sólo algunas, han sido objeto ideal para atribuirles cualquier tipo de trastornos, achaques, malas costumbres e incluso enfermedades —en mayor o menor medida—, a este mundo digital.

Frases como, “es que mi hijo ya no hace la tarea desde que tiene su teléfono” o “tengo que usar lentes por pasar tanto tiempo en la pantalla” o “deje de convivir por culpa de las redes sociales” son comunes de escuchar hoy en día, pero también eran frecuentes antes, sólo que eran aplicadas a las nuevas tecnologías de cada época, llamémosle telex, fax, televisión, walkman, etcétera.

Este tema vino a mi mente a raíz de la publicación de un nuevo estudio que acaba de publicar Oxford (uno más, de los ya cientos que se han dado a conocer por distintas fuentes confiables) llamado There Is No Evidence That Associations Between Adolescents’ Digital Technology Engagement and Mental Health Problems Have Increased, en donde se explica que la llegada de una nueva tecnología, cualquiera que sea, no provoca efectos significativos sobre las personas, sino que, la utilizamos y nos adaptamos a ella de manera normal, por ejemplo, el tiempo que los adolescentes pasan en su teléfono inteligente no tiene ninguna relación significativa con algún tipo de incremento de problema o trastorno mental.

Es una buena noticia para quienes somos papás, y que en algún momento nos preocupamos por la desinformación que injustificadamente genera uno de estos agobios, por ejemplo, el uso excesivo (del teléfono) generaría algún tipo de trastorno. Podemos estar tranquilos, un estudio científico más confirma que NO PASA NADA.

Se descarta una conexión entre las nuevas tecnologías y los trastornos, y es un estudio enorme con una muestra de 430 mil adolescentes norteamericanos y británicos.

Las conclusiones de esto no tienen mucha ciencia, si un niño está pendiente del teléfono a todas horas, todo el tiempo, y por eso no hace la suficiente actividad física, o no quiere soltar el cacharro, durante la hora de la cena, o no duerme, no es un pequeño adicto o trastornado, simplemente, como lo demuestra el estudio científico, es mal educado.

Así que hay que dejar de utilizar el recurso fácil de echarle la culpa a la tecnología, satanizarla no es más que una válvula de escape. Es así.

Por ARMANDO KASSIAN

@ARKASMI

