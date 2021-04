Traxión, acelera y va al alza

En el mundo del autotransporte y logística, Traxión no deja de dar pasos sólidos tanto a nivel operativo como financiero, y si no me cree, basta con ver lo sucedido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de Marcos Martínez Gavica, ya que sus títulos registraron la mayor variación al alza. Fue a mitad de la semana anterior cuando la compañía timoneada por Aby Lijtszain se colocó a la cabeza de las 333 emisoras que terminaron la jornada con elevaciones en los precios. En su caso, el registro fue de 6.1 por ciento. Esta respuesta sería reflejo del buen ánimo con que los inversionistas han recibido los crecimientos de este grupo con presencia a lo largo de toda la cadena de suministro, ya que cerró 2020 con incrementos del 47.3 por ciento en su utilidad neta, que totalizó en 661 millones de pesos. En tanto, su flujo operativo se catapultó en 18 por ciento con 3 mil 018 millones de pesos; aunado a que sus ingresos consolidados culminaron en 14 mil 298 millones de pesos, es decir, un aumento del 17.6 por ciento. Pero Traxión también arrancará 2021 con una división de negocio exclusivamente dedicada a coordinar los esfuerzos que la firma ha emprendido en Logística y Tecnología, mediante Redpack, Traxporta y Traxión Logistics. Con ellas, logra canalizar servicios de almacenaje 3PL y 4PL, última milla, eCommerce, paquetería y mensajería, así como forwarding, al basarse en el modelo Asset Light, que se caracteriza por proveer soluciones disruptivas de movilidad al aminorar la utilización de activos fijos, mientras en paralelo también se requieren menores inyecciones de capital. Ante este panorama, para pocos ha sido una sorpresa el alza en los títulos, pues hay que recordar que la compañía también incluye en su portafolio servicios de traslado de mercancías y personas. Por ejemplo, cuenta con capacidades para atender caja seca, transporte de petroquímicos y refrigerados, además de cruces fronterizos; sin olvidar que también llevan a oficinas, centros industriales y escuelas, a más de 180 millones de usuarios cada año.

ANPEC ALZA LA VOZ.

Una más de Morena en contra de los empresarios, esta vez, de la diputada local Miroslava Luján López quien, junto con Filemón Ortega del Partido del Trabajo, impulsan una reforma en el Congreso de Sonora que limitaría la venta de golosinas a menores de 18 años. Con ello estarían afectando entre el 40 y 70 por ciento de los ingresos diarios de los más de 18 mil pequeños comercios de la entidad que gobierna Claudia Pavlovich, por lo que La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), de Cuauhtémoc Rivera, fueron los primeros en levantar la voz. Lo que intentan evitar los pequeños comerciantes es lo sucedido en Oaxaca que, con una reforma similar en agosto del 2020, ha provocado pérdidas de más de 100 mil millones de pesos, por lo que han solicitado al congreso se discuta a Parlamento Abierto.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

