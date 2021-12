AMLO tan fuerte como Salinas de Gortari

Andrés Manuel López Obrador borró del mapa político a los frentes o bloques de gobernadores que intentaban contrarrestarle poder al presidente. Ni cosquillas le hicieron al mandatario, aunque aliados, ya sea en un mismo partido o entre diferentes fuerzas políticas coincidieron con el fin de mermar la potencia popular con la que llegó en 2018.

A todos los dejó en el camino y el encuentro de este jueves fue el inicio de una nueva Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el entierro del Frente Aliancista y Asociación Nacional de Gobernadores Así se termina la era de la CONAGO como la conocimos desde su conformación a principios del siglo.

En bloque terminaron saliéndose del redil en que estuvieron hasta el sexenio de Salinas de Gortari. Tras la caída del régimen del PRI que permaneció 72 años en Los Pinos, una tarde del 99 a Ricardo Monreal, de Zacatecas; Rosario Robles, jefa de gobierno del DF; Alfonso Sánchez Anaya, de Tlaxcala y Antonio Echeverría, de Nayarit –PRD y PAN-PRD– se les ocurrió hacer un grupito llamado Anago.

Pasó sin pena ni gloria en su objetivo de exigir mayor presupuesto federal. Pero vino el superávit petrolero con Fox y mandatarios del PRI con su colmillo largo y retorcido presionaron al inquilino de Los Pinos para que repartiera la bonanza petrolera, superior a 40% de los ingresos totales de México.

De los 10 mil millones de dólares obtenidos al año, Fox tuvo que ceder 40 mil sin que éstos estuvieran obligados a rendir cuentas. En 2003, cuando los gobernadores comenzaron a tener más fuerza que en el pasado, debido al sometimiento de la figura presidencial, el académico Leo Zuckerman puso luz al asunto y explicó que fueron ellos los que más poder capturaron a raíz de la democratización del país.

“Se ha comenzado a caracterizar a los gobernadores como una especie de nuevos virreyes del sistema político mexicano. Y es que los mandatarios ahora gozan de una gran autonomía y capacidad de operación, aunado a un creciente manejo de recursos públicos que se han descentralizado hacia los estados”.

Empezaron a controlarlo todo en sus regiones, pero hoy López Obrador vuelve a meterlos al redil. Bastó ver a Francisco Cabeza de Vaca al lado del presidente, ahora sí dispuesto a trabajar y colaborar en lo que sea.

O Bastó ver la ausencia de quien se ha convertido en uno de los gobernadores más apestados del país: Enrique Alfaro, cuya humillación a la que ha sido sometido lo ha dejado fuera de todo, no se diga su aspiración presidencial.

Fue el único de los 31 mandatarios y la jefa de Gobierno que no acudió porque el presidente lo ha manejado a su antojo y le prometió recursos que al final no le cumplieron para 2022.

Alfaro se quedó sin dinero y sin amigos en el partido ni en el grupo universidad de Guadalajara, con quienes se confrontó cilindriado por Andrés Manuel. López Obrador vuelve a ser tan fuerte como Salinas de Gortari no solo porque gozan casi de la misma popularidad sino porque el tabasqueño volvió a meter al redil a los gobernadores, vistos por muchos como los culpables de la descomposición de este país porque al romper el yugo presidencial se despacharon con la cuchara grande al acrecentar su cacicazgo y los niveles de violencia en sus entidades.

UPPERCUT: —¿Está muerta ya la alianza federalista?”, se le preguntó a Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato. —Pues mira, yo creo que al final la Alianza fue un ejercicio, un ejercicio que cumplió su objetivo y vamos a ver qué podemos hacer para apoyarnos”. —¿Dice fue?”, se le siguió cuestionando. —“Sí, porque ya no nos hemos reunido; (Jaime Rodríguez) ‘El Bronco’ ya no está, Silvano (Aureoles) ya no está, (Javier) Corral ya no está, quién más me falta… me falta otro gobernador, Colima ya no está, Nacho Peralta ya no está obviamente y pues cuántos son que salieron.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX



