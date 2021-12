Astillero y la señorita Vilchis frente a frente

El martes, el periodista Julio Astillero había pedido a Liz Vilchis, encargada de #QuiénEsQuiénEnLasMentiras, que le ofreciera disculpas y reconociera que no mintió en el tema de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, después de que el gobierno federal reconoció su “error” y “violación legal” y determinó la “nulidad” del oficio DGCD/250/2021 que ordenaba dejar fuera de protección ambiental 1805 hectáreas en las que empresarios han proyectado construir un desarrollo inmobiliario de gran lujo.

No tuvo respuesta. El jueves, sin embargo, durante un encuentro con periodistas se encontró de frente a la señorita Vilchis y a Jesús Ramírez, vocero de Palacio Nacional. Ahí, Astillero, reconocido con un premio por el Club de Periodistas, fue directo y a la cabeza al momento del uso de la voz.

"El gobierno federal ha carecido de una verdadera política de comunicación social y se ha centrado sustancialmente en la confección y difusión de la conferencia mañanera de prensa del presidente. Un ejercicio diario de contraofensiva que, irónicamente, ha dado tribuna y estatus de interlocutores principales a medios y periodistas opositores.

“Mención aparte merece el impreciso y contraproducente ejercicio llamado Quién es quién en las mentiras del ¿oficialismo? No es periodismo. ¿Y el periodismo? El ejercicio crítico no puede estar sujeto al enfangamiento, a la imprecisión y a la manipulación desde el propio poder. No es lícito, no es válido. No es ético que mediante granjas, covachas y alcantarillas se trate de ensuciar al periodismo crítico y honesto. Cuando el poder ensucia, también se ensucia", sentenció Astillero.

El recorte presupuestal al INE por parte de Morena y sus aliados, es el último frente del año en la batalla del partido en el poder para desacreditar al árbitro electoral en su afán por desmantelar al instituto.

Aunque los morenistas han argumentado los excesivos gastos de asesores de los consejeros, altos salarios y prestaciones, evadieron señalar que los partidos nacionales también cargaron al presupuesto del INE más de 170 millones de pesos en sueldos y prestaciones de sus asesores y asistentes, viáticos y alimentación. Todo eso sin contar los más de siete mil millones de pesos de sus prerrogativas.

Hay casos específicos que retratan la doble moral de los morenistas en los ataques al instituto electoral.

El asesor de Morena en el INE, Jaime Castañeda, recibió $870 mil 250 de retiro del órgano electoral el 15 de febrero de 2019, cuando se fue a trabajar al gobierno, y no era servidor público, pero lo solicitó Morena. Ahora esa persona cobra de nuevo en el INE, pues regresó a asesorar a Morena.

¿Lo devolverán?

Se quejan de que trabajadores del INE con 30 años de servicio, reciban liquidación, pero ellos como partido lo solicitan.

Lo ocurrido en el Cereso de Tula recientemente, donde un grupo armado detonó autos bomba para rescatar a nueve reos, y la captura en Ixmiquilpan de 10 presuntos integrantes de una banda del crimen organizado, luego de un fuerte accidente automovilístico ocurrido la madrugada del lunes 11 de octubre, contrastan con el discurso que insiste en resaltar a Hidalgo, como un estado tranquilo, donde supuestamente no hay grupos delictivos organizados y que cuando ocurre un enfrentamiento o ejecución se tratan de “hechos aislados”.

En Tula, se hicieron estallar de manera simultánea y en puntos distintos tres autos cargados con explosivos, como un distractor para que un comando armado irrumpiera en el penal, y pudiera rescatar a nueve reclusos, entre ellos el presunto líder de una banda delictiva "El Michoacano". Las indagatorias siguen y las autoridades deberían reconocer que esto es producto de la delincuencia organizada, porque un acto de este calado, incluso terrorista, no es obra de la delincuencia común. Lo sucedido en Tula y en Ixmiquilpan, donde una banda criminal operaba, traficaba, secuestraba y ejecutaba, incluso con fusiles de asalto, propiedad del ejército norteamericano, no son hechos aislados.

UPPERCUT: AMLO exigió a EU respeto a los mexicanos y México y que la regulación de 11 millones de connacionales

