El Waterloo de Marko Cortés

En el grupo Unidos X México, conformado por ex gobernadores del PAN, están conscientes del riesgo que está representando la división interna en el partido para retener la gubernatura en Aguascalientes, por lo que, a manera de un llamado a la unidad, intentan llenar el vacío del liderazgo de Marko Cortés, presidente nacional del albiazul.

Entre los ex mandatarios Marco Antonio Adame, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Canales, Alberto Cárdenas, Marcelo de los Santos, Ignacio Loyola, Miguel Márquez, Carlos Medina, Juan Manuel Oliva, José Guadalupe Osuna, Patricio Patrón, Francisco Javier Ramírez, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo, existe inconformidad de cómo se están manejando las cosas desde la dirigencia para definir la candidatura, pues los mensajes de que Tere Jiménez será la elegida cualquiera que sea el resultado al medir la popularidad de ella y de su compañero Toño Martín del Campo, el otro aspirante y quien en estudios de opinión sale con mejor calificación que la diputada.

El comunicado emitido ayer, supuestamente a la opinión pública, aceptan los ex mandatarios firmantes fuera de grabadora, es más bien una medida de presión y una advertencia a la presidencia nacional de su partido para que saque las manos y deje de inclinarse a favor de uno de los aspirantes.

“Por fortuna, las dos alternativas planteadas para encabezar la propuesta de Acción Nacional: la diputada Teresa Jiménez y el senador Antonio Martín del Campo, cuentan con el conocimiento, el reconocimiento, la experiencia y la trayectoria suficientes para la postulación. Los ex gobernadores del PAN (Unidos X México) hacemos un vehemente llamado a la unidad y congruencia del panismo de Aguascalientes para respaldar la mejor decisión”, dice el comunicado.

Una grabación divulgada hace unas semanas exhibió para unos el pesimismo, mientras que para otros, la realidad de Marko Cortés durante una reunión con militantes panistas de Aguascalientes, donde acepta que es la única entidad capaz de ganar de las seis que estarán en disputa el 2022 y al mismo tiempo, en esa visita de trabajo realizó labor de operación en favor de Jiménez. Cortés está en la mira no sólo de ex gobernadores, sino de los propios mandatarios en funciones, con quienes no logra ser el eje de la unidad para consolidarse como un partido opositor fuerte.

La elección interna del candidato al gobierno de Aguascalientes puede convertirse para Marko Cortés en su Waterloo antes que los mismos resultados electorales del próximo año.

“La gravedad del momento que vive México con un gobierno autócrata y populista exige de la dirigencia del partido, así como de todos sus miembros y de los contendientes, responderle al país con pulcritud democrática, generosidad política y en unidad”, remata el comunicado que lleva claro destinatario.

Uppercut: Lorenzo Córdova, presidente del INE, tiene en total mil 513 mdp para la consulta de revocación de mandato, pero le faltan dos mil 300 mdp para realizarla.

