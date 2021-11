Top de DJ´s que han colaborado con artistas mexicanos

No es ningún secreto que los grandes DJs saben que el mercado latino es uno de los más importantes a nivel mundial. Cada vez es más común que grandes estrellas del EDM busquen hacer colaboraciones que los posicionen aún más en el mercado latino. ¿Por qué? Pues porque de este lado del mundo pueden cobrar mucho más por un show, los tratan como verdaderas superestrellas dándoles literalmente todo lo que quieran - incluso los caprichos más extraños- y porque los latinos, y en especial los mexicanos, somos uno de los públicos más fieles que pueden haber.

Muchos DJs comenzaron con esta conquista del territorio mexicano hace muchos años, como es el caso de Armin Van Buuren, que desde el 2009 visitaba nuestro país regularmente, y aunque este holandés tiene una forma distinta de hacer las cosas- pues no recurre a lanzar temas con cantantes latinos- sí tiene forma de consentirnos haciendo posts específicos para México en sus redes sociales o decidiendo abrir su tour mundial en nuestro país.

Hay otros productores que deciden que el camino correcto para terminar de conquistar a este público es, -además de lanzar algunos temas o remixes de canciones en español o con tintes latinos- colaborar directamente con alguna estrella nacional.

El más reciente caso es el de Alesso, quien decidió ir un paso más allá y lanzar una colaboración con Danna Paola llamada: “Rescue Me”, que es una de las pistas de la banda sonora oficial de la próxima serie de anime "Blade Runner: Black Lotus”

La verdad es que la canción es una sorpresa muy agradable, y claro, mercadológicamente es mágica, pues abarcas público de la música electrónica, los animes y los fans de hueso colorado de ambos artistas.

Siempre lo hemos dicho, la música también es un negocio y siempre deben tomarse decisiones inteligentes, como ésta que fue un gran acierto para ambos artistas.

Pero no es la primera vez que un Top DJ decide colaborar con un artista mexicano, obteniendo gran éxito y ayudando a todos los involucrados en la producción a colocarse en otros mercados.

Muchas veces podríamos pensar que ayudan más al cantante a posicionarse en el mercado de la música electrónica, pero la realidad es que pasa al revés. Los DJs buscan artistas con una base de fans muy grande para poder llegar a otro tipo de público, ya que en algunas partes, como en nuestro país, la música electrónica no es la más popular.

Tal es el caso de Alok que colaboró con Mario Bautista para darnos el track “Toda la Noche” en 2018. El video tiene más de tres millones de reproducciones y te aseguro que muchas de las personas que lo vieron, probablemente nunca habían escuchado hablar de Alok.

Cash Cash & Sofía Reyes se aliaron para crear “How To Love”, una canción que en 2016 sonó bastante.

Pero ahí no quedó para esta regiomontana, pues también ha colaborado con Yellow Claw en el track “Bittersweet” y con Slushii en “Never Let You Go”. Y la verdad es que su voz junto con los poderosos beats de estos productores, suena espectacular.

Obviamente, los reyes del marketing en la música, Dimitri Vegas & Like Mike, no podían quedarse atrás, y lanzaron una colaboración en 2020 junto a Kimberly Loaiza llamada: “Do It”, que claro, fue tendencia en redes sociales como: Tik Tok, donde Loaiza tiene más de 54 millones de seguidores, algo que beneficia enormemente a los hermanos belgas.

Una canción que nos sorprendió muchísimo en 2020 fue la que la leyenda, Paul Oakenfold hizo junto a la cantante pop Fey, llamada “The Perfect Song”. Aquí hay que reconocer que Oakenfold es uno de los mejores productores que hay en la actualidad, no por nada ha trabajado con grandes como Madonna, y la verdad es que el resultado de este track junto a Fey fue simplemente espectacular.

Finalmente, Showtek & Belinda también unieron su talento para la canción “Una Mamacita”, el video casi llega al millón de views en Youtube, pero tampoco creó tanto furor como se esperaba.

Creo que cada vez será más y más normal encontrar este tipo de colaboraciones, que muchas veces nos sacaban de quicio por pensar que se estaban uniendo géneros musicales que no tenían nada que ver entre sí. Pero la realidad es que esas barreras cada vez están más difusas y estamos viviendo en un mundo que ya no conoce de fronteras ni de imposibles.

A ti, ¿te gustan estas combinaciones?

POR MAJO MONTEMAYOR

@MAJOMONTEMAYOR

