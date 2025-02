Temblor HOY en México: Sismo de magnitud 4.1 sacude playas de Acapulco, Guerrero

La mañana de este domingo 9 de febrero se registró un sismo en Guerrero. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico ocurrió a las 05:10 horas y tuvo una magnitud de 4.1 en la escala Richter. Cabe mencionar que el temblor no activó la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, el SNN detalló que el epicentro del temblor se registró a 13 km al este de Acapulco. Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil local no han informado por posibles daños materiales ocasionados por el movimiento telúrico, por lo que, de forma preliminar, se establece saldo blanco.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 13 km al ESTE de ACAPULCO, GRO 09/02/25 05:10:48 Lat 16.85 Lon -99.77 Pf 10 km pic.twitter.com/QmsbeK892b — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 9, 2025

¿Por qué la alerta sísmica no sonó en la Ciudad de México?

Los avisos de alerta sísmica del SASMEX son recibidos por la población de: Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca (que difunde el aviso de la Ciudad de México) y Colima. Avisos que benefician a más de 25 millones de personas en zonas de riesgo sísmico.

Cabe destacar que la alerta sísmica solo sonará si la magnitud es mayor de 5 grados. Los sensores del SASMEX monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km. Estiman en los primeros segundos de la detección del sismo su posible magnitud.

Con los datos que envían los sensores, a cada ciudad determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión del aviso de alerta sísmica.

Para cada ciudad, la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 170 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km.



Un sismo No AMERITA aviso de alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.

